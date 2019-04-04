Son Dakika Haberleri: CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman Açıklaması

CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman Açıklaması

45 dakika önce

İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan birleştirme tutanağını teslim alan CHP Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, AK Parti'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edileceğini düşünmediğini söyledi.

CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman Açıklaması, System.String[]
İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan birleştirme tutanağını teslim alan CHP Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman, AK Parti'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edileceğini düşünmediğini söyledi.

CHP Yalova Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Vefa Salman, adliyeye gelerek seçim kuruluna yapılan itiraz sonrasında çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını teslim aldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Salman, AK Parti'nin Yalova İl Seçim Kurulu'na da itiraz ettiğini öğrendi. Bu itirazın kabul edileceğini düşünmediğini belirten Salman, "Bu itirazlarını hakimlerin kabul edeceğiniz ben zannetmiyorum. Resmi tutanak burada. Birleştirme tutanağı imzalandı, alındı. Benim oyum 28 bin 779, arkadaşın oyun 28 bin 441. Fark 338 oldu. Dolayısıyla Yalova artık bir 5 sene daha bu şekilde yönetilmeye devam edecek" dedi.

"İtirazı yaptılar. Tamamını da saydırdılar. Geçersiz oyları da saydırdılar. İşte sonuçta 338 oyla Merkez İlçe Seçim Kurulu sonucu açıkladı" diyen Salman, "Ne yaparlarsa yapsınlar sandıkta da, masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsinler" diye konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:50 Kaynak: İHA

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Vefa Salman, Yalova, Politika
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