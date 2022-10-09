CHP, yaşlılara yönelik sosyal politikalar çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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CHP, yaşlılara yönelik sosyal politikalar çalıştayı düzenledi

09.10.2022 12:12
CHP, yaşlılara yönelik sosyal politikalar çalıştayı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, düzenledikleri Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinin tamamlanmasının ardından partinin seçim bildirgesindeki yaşlılara yönelik bölümün çerçevesini oluşturacak Aktif Yaşlanma Politika Belgesi'ni kamuoyuyla...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, düzenledikleri Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinin tamamlanmasının ardından partinin seçim bildirgesindeki yaşlılara yönelik bölümün çerçevesini oluşturacak Aktif Yaşlanma Politika Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanlığınca dün CHP Genel Merkezi'nde Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, 65 yaş üstü bireylerin oranının yüzde 9,7'ye ulaştığını, Türkiye'nin artık yaşlı ülke kategorisinde olduğunu belirtti.

Taşkın, "Çalıştay sonuç bildirgesinin tamamlanmasının ardından, CHP'nin Aktif Yaşlanma Politika Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağız. Bu belge, CHP'nin Seçim Bildirgesi'nin yaşlılara yönelik bölümünün de çerçevesini oluşturacak." açıklamasını yaptı.

Güçlü, etkin ve adil bir sosyal devleti inşa ederek yaşlıların sorunlarını gidereceklerini ifade eden Taşkın, "Bu hedefimize ulaşmak için üç temel ilkemiz, üretim, güvenceli istihdam ve bölüşüm olacaktır. Yaşlıların sorunlarını çözmek için CHP'nin yoksullukla mücadele stratejisinin üç tamamlayıcı bileşeninden yararlanacağız, Aile Destekleri Sigortası (ADS), Sosyal Hizmetler Devrimi ve Kadın istihdamı." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda, komisyonların kendi taslak raporlarını özetlemelerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Çalıştaya, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, sağlık, sosyal hizmetler ve yerel yönetimler alanlarından 50 kişi katıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Taşkın, Yaşlanma, Güncel, Son Dakika

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