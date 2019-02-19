Son Dakika Haberleri: Chp, Yavaş'ı Ankara Adayı Olarak İl Seçim Kuruluna Bildirdi

Chp, Yavaş'ı Ankara Adayı Olarak İl Seçim Kuruluna Bildirdi

48 dakika önce

CHP Ankara İl Başkanlığınca, Mansur Yavaş'ın ismi CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İl Seçim Kuruluna sunuldu.

Chp, Yavaş'ı Ankara Adayı Olarak İl Seçim Kuruluna Bildirdi, System.String[]
CHP Ankara İl Başkanlığınca, Mansur Yavaş'ın ismi CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İl Seçim Kuruluna sunuldu.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve beraberindeki heyet, adaylık dosyasını İl Seçim Kuruluna getirdi.

Güvener, çıkışta yaptığı açıklamada, partilerinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş'ın başvurusunu yaptıklarını söyledi.

CHP Ankara İl Başkanı Güvener, "Ankara'nın 25 yıldır özlemini duyduğu, yaşanacak bir Ankara, huzurun, bereketin başkenti Ankara, Cumhuriyetin başkentinin dünya başkentleri arasında ön plana çıkarılacak Ankara özlemiyle adayımız Sayın Mansur Yavaş yola çıktı ve müracaatını da az önce yaptık. Ankara ve Türkiye'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi de aday listelerini sundu

Öte yandan Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt da partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan ve ilçelerdeki adayların isimlerini İl Seçim Kuruluna teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Mansur Yavaş, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika
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