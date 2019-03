CHP'ye "10 Mart" Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hala 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart'ta ne olacağını tam kestiremiyor 10 Mart'ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hala 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart'ta ne olacağını tam kestiremiyor 10 Mart'ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. 9 Mart'ı CHP artık özlemesin" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaret etti. Türk milletinin kendilerinden çok şey beklediğinin altını çizen ve Başkent'in onurunu korumak zorunda olduklarını, itibar ve iradesini yükseğe çıkarmak durumunda olduklarını belirten Bahçeli, "Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. İstikbal meşalesi yandıkça, istiklal menkıbesi ilelebet yankılandıkça Ankara'yı durdurmaya, Ankara'ya kilit vurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü Ankara demek Türkiye demektir. Ankara demek cumhuriyet demektir. Ankara demek Milli Mücadele'nin adı ve anısı demektir. 96 yıl önce cumhurun iradesi cumhuriyeti kurmuştu, bugün ise Cumhurun İttifak şuuru cumhuriyeti bekasıyla birlikte yaşatacak, birliği ve kardeşliğiyle geleceğin bereketli bağrına taşıyacaktır. Cumhur, hem Ankara'ya hem de cumhuriyete sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu. Bir asır önce Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kahramanlarını coşkuyla karşılayan seymenlerin ve seymenlik ruhunun tarihi tekerrür ettirip Cumhur İttifakı'nı büyük bir muhabbetle kucaklayacağını kaydeden Bahçeli, "Ankaralı, zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Zillet planlarını tarihin çöplüğüne atacaktır. Ankara'nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü gafilce yavaşlatmaya hiç kimsenin niyet ve nefesi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır, HDP'yle ittifak kurup PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır, zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçemeyecektir. Ankara diriliş ruhudur, dik duruşun rumuzudur, zillete eğilen, bekayı eğip büken, milli anıları karartıp karalayan siyasi devşirmelerin emeline kurban edilemeyecektir" ifadelerini kullandı. İlk Meclisin hatıralarının halen canlı olduğunu ve zaman değişse de kanın değişmediğini, gayenin, ahlakın, cesaretin, fedakarlığın değişmediğini belirten Bahçeli, aynısıyla Cumhur İttifakı'nda temerküz ettiğini söyledi. Bahçeli, "Hangi fikirsiz ve fıtratı karışık Ankara'ya zincir vurabilecektir? Hangi faziletsiz ve fırıldak Ankara'yı zindana çevirebilecektir? Cumhur, başkentini yüzüstü bırakır mı? Cumhur, yedi düvele kafa tutmuş başkentinin mahcubiyetine ve mağlubiyetine göz yumar mı? Cumhur, milli ziynetin soluşuna, köksüz zilletin serpilişine hiç rıza gösterir mi? Elbette hayır, elbette asla. 31 Mart 2019'da Ankara ehil ve güvenilir şehreminiyle buluşacaktır. Çamlıdere'den Haymana'ya, Nallıhan'dan Elmadağ'a, Polatlı'dan Kızılcahamam'a, Şereflikoçhisar'dan Beypazarı'na, Etimesgut'tan Gölbaşı'na kadar Ankara topyekün Cumhur İttifakı'yla şaha kalkacak, zillet akınını Allah'ın izniyle püskürtecektir. 25 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı'nın sesi duyulmalı, başarısı görülmelidir. Cumhur İttifakı hem Ankara'nın hem de diğer vatan köşelerinin gören gözüdür, işiten kulağıdır, çarpan kalbidir, tutan elidir, haykıran ve hakkını savunan gücüdür. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya ulaşacaktır. Desteğimiz tamdır. Ankara ehline inşallah teslim edilecektir. Sağduyunun birlikteliği öne çıkacaktır. İmanla çalışacağız. İrfanla çalışacağız. Tutkuyla çalışacağız. Sevdayla çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde çaba göstereceğiz. Anketler bunu söylüyormuş, şunu işaret ediyormuş, bu aldatma ve andırma teşebbüslerine aldırış etmeyeceğiz. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki'yle yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. Cumhur İttifakı açık ara Ankara'ya mührünü vurmalıdır. Diyorum ki, beka için milli karar, cumhur için istikrar. ya beka ya bela; ya zillet ya millet, ya cumhur ya da hezimet. Milliyetçi Hareket Partisi, Başkentimizde A'dan Z'ye bütün teşkilat mensuplarıyla sahadadır, geceyi gündüze katıp gereği neyse fedakarlıkla yerine getirecektir" açıklamasında bulundu.



"BEKA MUHALİFLERİNDEN ADAM OLMAZ"



"Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez" atasözünü hatırlatan Bahçeli, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar. Bekaya deterjan deyip gafillikte rekorlar kırıyorlar. Çirkefe taş atmadık ki üstümüze sıçrasın, yalnızca bir gerçeği ifade ettik, inandığımız bir hususu milletimizle paylaştık. Şurası hakikattir ki, çam ağacından ağıl olmaz, beka muhaliflerinden adam olmaz. Deveye binmişler, ne var ki bir de çalı ardına saklanıp nifak saçıyorlar. Domatesin fiyatı kadar Türkiye'nin geleceğini konuşmuyorlar. Patlıcan kadar bekayı dert etmiyorlar. Tanzim satış noktalarını dillerine doluyorlar, ama Türkiye'yi tahliye ve tahrip etmek isteyen alçaklara hiç ses çıkarmıyorlar. Mart'ın arkası bahar diyorlar, bre ahmaklar, elbette bahardır, elbette güzel günler yakındır. 31 Mart'tan sonra Türkiye daha huzurlu, daha güvenli, daha normalleşmiş ve istikrarlı olacaktır. Eğer başka bir maksatla Mart'tan sonra bahar gelecek diyorsanız, Türk milleti size baharda bile ocağınıza kar yağdırmasını bilecek, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi buna da gücü yetecektir. Eğreti ata binen tez zamanda inecek, hesabını verecektir. Türkiye'nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır. Bekayı koltuk olarak görenler, terör örgütlerine koltuk çıkan, siyasi ömürleri incele incele kısalmış olan sorumsuz ve şuursuzlardır. Bekayı hafife alanlar, 'Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyen mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir? Bekaya gülüp geçen çapsızlar, 'Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız' masalı okuyan terörün siyasi uzantılarına nereye kadar sessiz kalacaklardır? Zillet İttifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir. HDP, Ankara'da niye aday göstermedi? HDP, Ankara'da kimin yanında? Kimlerin safında? Bu demektir ki, PKK Ankara'nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil'den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi? Ankara'da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir. CHP, PKK'nın gölgesine sığınmıştır, HDP'ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir. Gönül var otluğa, gönül var çöplüğe konar. Zilletin konduğu alan ise Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ihanetin olduğu her yerdir. Belediyecilik millete mensubiyet, insana sevgi ister. Belediyecilik müşfik ve hoşgörülü bir yönetim bekler. Belediyecilik samimiyete ve hadim bir iradeye işaret eder. İş bilenin kılıç kuşananındır. Çabalamakla çarık yırtılır, çalışmakla dağlar delinir. Kayayı delen suyun gücü değil, sürekliliğidir. Belediye beraberlik nişanesidir, belediyecilik ise masum gönülleri, mazlum dimağları kucaklama hasletidir. Emaneti ehline vermek inancımızın gereğidir. Haine hain diyemeyenler cumhuriyetin başkentini yönetemez. Mayası bozuk olanlar ehil görülemez. Siyasi sicili karmakarışık olanlar dürüst olamaz. Planı olmayana, projesi bulunmayana, Ankara sevgisi sadece lafta kalanlara başkentin yönetimi beş yıllığına asla bırakılamaz. Ankaralı kardeşim basiretlidir, ahlaklıdır, yiğittir, vicdanlıdır, adaletlidir, her şeyi görmektedir. Kürdistan'a methiye düzenlere Ankara'da ekmek yoktur. HDP'yle, PKK'yla yanak yanağa olanlara Ankara'da geçit yoktur. Cumhur İttifakı cumhuriyetin 100.yılına ulaşmak azmindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirmek iradesindedir. Geldik yüze, çıkacağız düze. Doğru siyaset kadar, siyaseti doğru yapmak da önemlidir. Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır" dedi.



SORULARI CEVAPLADI



Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı, "İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar. Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:



"Amerika'nın sermayesi, Türkiye'deki iş birlikçileri, basınımızın çok güzide temsilcileri 31 Mart 2019 akşamında acaba beklenen olmazsa MHP ne olur diye bir derde düşmüşler. Allah onları bu dertten kurtarsın. 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakıyla kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz. Sonuç da Cumhur İttifakı'nın olacaktır."



'10 MART' CEVABI



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek" açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, "Mart ayı CHP'nin sevdasıdır. Hala 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart'ta ne olacağını tam kestiremiyor 10 Mart'ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. 9 Mart'ı CHP artık özlemesin. Yavuz isimli bir kod adıyla kendilerine kahraman aramasın. Yön hareketiyle Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemesin. CHP'nin Grup Başkanvekili 31 Mart'tan evvel ne olacağını biliyor, bu konuyu millete anlatsın. Eğer 31 Mart 9 Mart'ın özlemiyse bu hayalden kurtulsunlar. Çünkü bir daha 12 Mart olduğunda bir daha yaşayamayacaklardır" ifadelerini kullandı.



"ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ZİYARET EDİP YA ALLAH YA BİSMİLLAH DİYECEĞİZ"



Seçim takvimine ilişkin bilgi veren Bahçeli, "İlk toplantımızı Ankara İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışıyla başlattık. Akşamüzeri YSK, ona bağlı ilçe seçim kurumları adayların kesinleşmesini ilan edeceklerdir. O ilandan sonra tabloyu önümüze koyacağız ve seçim çalışmalarını açık hava toplantıları, kapalı salon toplantıları ile devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız şu an sahadalar, çalışıyorlar, halkla temas kuruyorlar, her gittikleri yerde de sevgiyle karşı karşıya kalıyorlar. Güzel bir çalışma başlamış durumdadır. Ahlat'ta Cumhur İttifakı olan AK Parti'ye, Sögüt'ü de Cumhur İttifakı'nın ikinci özelliğini taşıyan MHP'ye vererek önümüzdeki günlerde Ertuğrul Gazi'yi ziyaret edip ya Allah ya Bismillah diyeceğiz" dedi.



'ANKET' KONUSU



MHP'nin anket yaptırma gibi bir hedefi ve gayesinin bugüne kadar olmadığını belirten Bahçeli, "Anketlere güvenimiz sıfır katsayısındadır. Onu daha da verimli kılabilmek için Ankara milletvekilimiz Mevlüt Karakaya, anketler ile ilgili yasal bir zemin oluşturmak için Meclis'e bir yasa teklifinde bulunmuştur. Cumhur İttifakı'nın bin 398 belediyesinde konsolidenin nasıl olması gerektiği önemli bir sabrı, anlayışı gerektirir. Burada belediye başkanlıkları aynı zamanda bir nefis de taşır ise bazı konularda bu nefsi aşmak, nefsi düzeltmek kolay olmuyor. Konsolide olacaktır, daha önümüzde 28 gün vardır. Şu an konsolide olmuşuz, akşam YSK'nın açıklamasıyla nerede nasıl konsolide olduğumuz bellidir. Benim elimde konsolidenin ne olduğu ve nasıl olduğu Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Fethi Bey'in değerlendirmesi ışığında yapılmıştır. Toplam belediye sayısı bin 389, ilan edilen belediye sayısı 825, Cumhur İttifakı 544, evrak teslim edemeyen 20, kadın aday 25, erkek aday 800. Bu MHP'nin, Cumhur İttifakı çerçevesinde ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Bunlar da konsolidenin ne olduğunu ifade eden metinlerdir. Bu metinler Sayın Cumhurbaşkanına da AK Parti'li yöneticiler tarafından ulaştırılacaktır. Konsolide demeye gerek yoktur, yabancı bir kelimedir. Biz Cumhur İttifakı'yla buluştuk ve hedefe doğru koşuyoruz" açıklamasında bulundu. Konuşmasının sonunda Bahçeli'nin, "Gözlük yakışıyor mu" diye sorması üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.



