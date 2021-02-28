CHP'ye 156 bini aşkın kişi üyelik başvurusunu online yaptı - Son Dakika

CHP'ye 156 bini aşkın kişi üyelik başvurusunu online yaptı

28.02.2021 11:29
CHP'ye 156 bini aşkın kişi üyelik başvurusunu online yaptı, System.String[]

CHP'nin Online Üyelik Sistemi üzerinden partiye 156 bin 140 kişi başvuruda bulunurken, bunlardan 62 bin 265'i asıl üye olarak kütüğe kaydedildi.

CHP'nin Online Üyelik Sistemi üzerinden partiye 156 bin 140 kişi başvuruda bulunurken, bunlardan 62 bin 265'i asıl üye olarak kütüğe kaydedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 18. Olağanüstü Kurultay kararıyla tüzükte yapılan değişiklik sonrasında partide, elektronik yolla üyelik başvurusu alınıyor.

Bu kanalla başvuranlardan, kabulünde engel olmayanların üyeliklerine ise Merkez Yönetim Kurulunca karar veriliyor.

CHP'ye Online Üyelik Sistemi üzerinden 8 Temmuz 2014'ten itibaren 156 bin 140 kişi üyelik başvurusu yaptı, bunlardan 62 bin 265'i asıl olarak üye kütüğünde kayıt altına alındı.

Üyeliğe başvuran 8 bin 225 kişi ile üyelik süreçlerinde bu aşamada eksiklikler bulunan 69 bin 236 kişinin ise üyelik işlemleri sürüyor.

Üyelik başvurusunda bulunup üyelikleri çeşitli nedenlerle düşenlerin sayısı ise 16 bin 414 oldu.

En çok üyesi olan ilçe Çankaya

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre, vefat ya da istifa gibi nedenlerle üye kütüğünden kaydı silinenler düşüldükten sonra 26 Şubat 2021 itibarıyla CHP'nin üye sayısı 1 milyon 252 bin 122 oldu.

Üyelerin illere dağılımına göre, 277 bin üye ile İstanbul ilk sırada yer alırken, İzmir 161 bin üye ile İstanbul'u takip etti.

CHP'nin Ankara'da 83 bin, Adana'da 45 bin, Mersin'de 42 bin, Muğla'da 35 bin, Aydın'da 35 bin, Hatay'da 31 bin, Bursa'da ise 31 bin üyesi bulunuyor.

Partinin en az üyesi 470 ile Bayburt'ta kayda geçerken, bu ili 602 üyeyle Siirt, 751 üyeyle Iğdır, 868 üyeyle Kilis, 978 üyeyle de Çankırı izledi.

CHP'nin ilçe bazında en çok üyesi ise 22 bin ile Ankara'nın merkez Çankaya ilçesi oldu. Çankaya'yı 19 binle İzmir'in Buca, 18 binle Adana'nın Seyhan, 17 binle Ankara'nın Mamak, 16 binle İstanbul'un Kartal, 15 bin 500 üye ile de İzmir'in Bornova ilçesi takip etti.

Ülke genelinde 973 ilçeden 43'ünde üye sayısı 50'den düşük olan CHP'nin, Siirt Tillo'da 2 üyesi kayıtlıyken, Sivas Doğanşar'da 7, Çankırı Yapraklı'da 10, Konya Yalıhüyük'te 12, Erzurum Uzundere'de 19 üyesi bulunuyor.

CHP'nin 50 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 130, 100 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 407, 500 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 131, 1000 ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 193, 5 bin ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı 48, 10 bin ve üzeri üyesi olan ilçe sayısı ise 21 olarak kayda geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Çankaya, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'ye 156 bini aşkın kişi üyelik başvurusunu online yaptı - Son Dakika


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