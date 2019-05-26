Son Dakika Haberleri: CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verilmesi

CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verilmesi

4 saat önce

Üsküdar'da CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verilmesi, System.String[]
Üsküdar'da CHP'ye ait seçim araçlarına zarar verdiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17.30 sıralarında CHP Üsküdar ilçe teşkilatına ait 2 seçim aracının lastiklerine kesici alet ile zarar verilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayı S.S.K'nin (34) gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, olayda kullandığı kesici alet ile yakalandı.
Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin dün de aynı ilçede bulunan CHP seçim standına zarar verilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:05 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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