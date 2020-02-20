CHP'ye Gaziantep şoku - Son Dakika
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CHP'ye Gaziantep şoku

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl Muharrem İnce destekçisi olduğu gerekçesiyle Gaziantep İl Başkanlığı görevinden alınan Hayri Sucu, girdiği ilk seçimde tekrar il başkanı seçildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl Muharrem İnce destekçisi olduğu gerekçesiyle Gaziantep İl Başkanlığı görevinden alınan Hayri Sucu, girdiği ilk seçimde tekrar il başkanı seçildi.


CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 2019 yılı Ocak ayında ani bir kararla görevinden alınan eski Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Gaziantep teşkilatının 37.İl Kongresinde tekrar başkan seçildi. Geçtiğimiz yıl 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala Muharrem İnce'yi desteklediği iddia edilerek görevden alınan Hayri Sucu, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından yapılan genel kurulda tekrar başkan seçildi. Üç adayın yarıştığı kongrede delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Hayri Sucu, mazbatasının almasının ardından yaptığı açıklamada geçmişi geride bıraktıklarını vurgulayarak partinin başarısı için gayret edeceklerini vurguladı. CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, "Gaziantep teşkilatımızın 37. olağan il kongresini yaptık ve tekrar başkan seçildik. Bugün de mazbatamızı aldık. Artık tüm teşkilatlarımızla bir yumruk gibi olarak iktidara yürüyeceğiz. Geçmiş dönemde bazı sıkıntılar yaşandı ama biz şuan eskiye dönmek istemiyoruz. O sıkıntılar geçmişte kaldı. Örgüt gerekli mesajı vererek bize güven duydu. Bizi tekrar başkan seçti ve biz de bugün mazbatamızı aldık. Bize bu görevi veren tüm teşkilatlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Sucu, CHP Gaziantep İl Başkanlığında yapılan devir teslim töreninde ise kimse ile sıkıntıları ve dargınlıkları olmadığını, partinin başarısı için eski, yeni tüm il başkanlarının, milletvekillerinin ve diğer teşkilat üyelerinin ortak hareket edeceğini açıkladı.


Seçimi kaybederek başkanlık görevini devreden Lütfü Demir ise "Bir yıl önce sıkıntılı bir dönemde il başkanlığı görevini devraldım. Elimden geldiğince layıkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonra da örgütümün ve yeni il başkanımın vereceği her görevi yapmaya çalışacağım" diye konuştu.


Konuşmaların ardından devir teslim töreni yapıldı. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Muharrem İnce, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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