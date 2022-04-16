CHP'ye geçen vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerine baka baka AK Parti kartını kürsüye attı - Son Dakika
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CHP'ye geçen vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerine baka baka AK Parti kartını kürsüye attı

16.04.2022 15:24

İstanbul Sultanbeyli'de CHP üye katılım etkinliğinde ilginç anlar yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Ayşe isimli bir kadın, AK Parti'den CHP'ye geçtiğini açıkladı. AK Parti kartını kürsüye vuran kadının "Bunu da buraya bırakıyorum" sözleri alkışlarla karşılandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde gerçekleşen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu CHP üye katılım etkinliğinde dikkat çeken anlar yaşandı.

CHP'ye geçen vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerine baka baka AK Parti kartını kürsüye attı

"AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇTİM"

Programda bir ara sahneye davet edilen Ayşe isimli bir vatandaş, yeterli hizmet görmediği için AK Parti'den CHP'ye geçtiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na teşekkür eden vatandaş, "Okulun orada dolaşırken hiç tanımadığım arkadaşlar benimle ilgilendi etkinliğe davet etti. Biraz rahatsızlığım vardı. Beni hastaneye götürdüler. Çok güzel ilgilendiler. Bundan sonra CHP'liyim. Onları aile gibi biliyorum" dedi.

CHP'ye geçen vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerine baka baka AK Parti kartını kürsüye attı

ÜYE KARTINI MASAYA VURARAK BIRAKTI

Konuşmasını bitirdikten sonra sahneden inen Ayşe isimli kadın kısa süre içerisinde tekrar kürsüye geldi. AK Parti üye kartını kürsüye vuran kadın, "Bu da AK Parti kartımdı. Buraya bırakıyorum" dedi. Bu sözler salon tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

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Son Dakika Güncel CHP'ye geçen vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerine baka baka AK Parti kartını kürsüye attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'ye geçen vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun gözlerine baka baka AK Parti kartını kürsüye attı - Son Dakika
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