CHP'ye Gönül Veren Vatandaşlarıma Sesleniyorum..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'yle ittifak yapan partileri eleştirerek, "Ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'yle ittifak yapan partileri eleştirerek, "Ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. İYİ Parti'ye gönül veren, HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği, bu üç partiye oy verecek misiniz?" dedi.



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde mitingde vatandaşlara hitap etti. 31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin adaylarının tanıtıldığı mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Bizim muradımız hep milletimizle birlikte yol yürümek. Bizim muradımız hep milletimizle birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmek olmuştur. Bizim muradımız hep milli iradeyi hakim kılmak, demokrasiyi özgürlükleri hukukları üstün tutmak olmuştur. Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Ama sadece bu kadar değil. Aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pür dikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Ülkemizin istikbaline, milletimizin, halkımızın işine, aşına ekmeğine kastedenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek. Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur faizle, soframıza vurguncularla birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Bu güne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren nedir biliyor musunuz? Öyle ya bunları geçmişlerini inkar etme pahasına bir araya getiren bir şey olmalı. Zahirde Cumhur ittifakına ve şahsıma karşılık bir araya gelmiş görünüyorlar. Onları bir araya getiren Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar. CHP'nin yanına adı İyi kendi karışık partiyi, bir particiyi de katarak milletimize de pusu kuruyorlar" dedi.



CHP, İYİ PARTİ VE HDP SEÇMENLERİNE ÇAĞRI



Millet İttifakı'nı eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Saadet Partisi'ni de eleştirerek şöyle devam etti:



"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Şimdi bu konuşan bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eş başkanı. Ne diyor, "Güneydoğu'da oylar malum HDP'ye, Batı'da AK Parti'yi ve MHP'yi çökerteceğiz' diyor. Bunların yanında CHP var, sözde İYİ Parti var. Maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Bunu görüyoruz değil mi? Ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. İYİ Parti'ye gönül veren, HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği, tepede tabanda değil bu üç partiye oy verecek misiniz? Bu dörtlü çeteye oy verecek misiniz? Ama Hayır demek yetmiyor, o zaman çok çalışacağız. Bunları da anlatacağız. Anlatacağız ki milletimiz gerçekleri görsün. Ne diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayıyoruz' diyor. Kadının söylediğine bak. Sen onlara dayayıver. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. Sizi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz dedik. Gömdük ve gömüyoruz. F16'larla, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarımızla bunları çökerttik, çökertiyoruz. Daha devam ediyoruz. Nefes aldırmayacağız. FETÖ'suna da diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça biz bunları kovalayacağız onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler, arkalarındayız. Benim vatandaşıma benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler. Bunları kovalamaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Zonguldak 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? 31 Mart'ta merkezde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?"



"500 MADENCİYİ KURA ÇEKİLİŞİ İLE KADROYA ALACAĞIZ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükumetlerinin Zonguldak'a yaptığı yatırımları anlattı. Önceki gün Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kura ile alınan bin kişinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



"Zonguldak demek kömür demektir. Madencilik demektir. Madencilik alın terinin, emeğin belki de en fazla hissedildiği bu kelimelerin manasını hak ettiği illerden birisidir. Zonguldak ülkemizin en önemli emek şehridir. Burada kazanılan para helal mi helaldir. Sizlerde alın terinizle bileğinizle yüreğinizle helalinden ekmeğini kazanan emekçilerimizsiniz. Emekçinin hakkını gözetmek en başta görevimizdir. TTK'ya 1500 işçi alınacağı müjdesini geçtiğimiz yıl burada vermiştim. 2 gün önce gerçekleştirilen kura ile 1000 kardeşimiz TTK çalışanı oldu. Hayırlı ve bereketli olsun. İnşallah kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacak ve böyle bir kura çekilişi ile onları da kadroya alacağız. Bir başka önemli konu Havza-i Fahmiye kanunundan kaynaklanan ve 1910 yılından beri çözülemeyen ve Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorunlarıdır. Bu konu asırlık bir konu olduğu halde özellikle seçim zamanları istismar edildi. Bunu da çözdük. Bu konuda 1986 yılında bir yasa çıkmıştı. Ama bu yasa Zonguldaklı kardeşlerimizin derdine derman üretemedi. Biz de 2015 yılında bu kanunu sizlerin de taleplerine uygun şekilde değiştirdik. TTK havzasında kadastro çalışmasını yaparak hak sahiplerini belirledik. Zonguldak'ta Havza-i Fahmiye'den mağdur toplam 14 bin vatandaşımız olduğunu tespit ettik. Ardından hak sahiplerine tapularını peyderpey vermeye başladık. Bunun yanında 2B yasası ile Zonguldak'ta 11 bin 800 vatandaşımızın başka bir tapu sorununu da çözdük. Şimdi de imar barışı ile Zonguldak'ta 57 bin 485 vatandaşımızın sıkıntısını hallettik. Böylece mülkiyetle ilgili problemleri ortadan kaldırmış olduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle hareket ettik. Gerekirse devletimizin kasasına girecek paradan feragat ettik. Asırlık sorunları milletimizin lehine çözdük. İstihdam ve tapu ile ilgili bu hizmetler tüm Zonguldaklı kardeşlerime hayırlı olsun. Biz Zonguldak'ı sadece tüm kalbimizle sevmekle yetinmedik. Aynı zamanda Zonguldak'ı geliştirdik, kalkındırdık büyüttük. Zonguldak'a son on yılda 18.5 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde şehrimize 1760 adet derslik, BEÜ'yü 17 fakülte, Meslek Yüksek Okulu ve Yüksek Okullar kurarak büyüttük. Üniversitemizin öğrenci sayısını son 17 yılda iki katına çıkartarak 35 bine yükselttik. Yüksek öğrenim öğrencileri için 6 bin 664 kapasiteli yurt binaları açtık. Önümüzdeki yıl Çaycuma'da bin kişi, Kilimli 'de 300 kapasiteli olmak üzere yurt binaları daha açıyoruz. Gençli merkezi, spor salonu, sporcu eğitim merkezi, futbol sahaları, Ereğli'ye, Kilimli'ye ve Çaycuma'ya gençlik merkezleri inşa ettik. Devrek ve Ereğli'ye spor salonları yapıyoruz. Zonguldaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 925 milyon lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta 9'u hastaneden oluşan toplam 19 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık."



"150 YILLIK PROJE OLAN FİLYOS LİMANI ALT YAPI İNŞAATINDA YARIYA GELDİK" Zonguldak'ta sağlık tesislerinin yanı sıra Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacak olan Filyos Limanı'nın alt yapı inşaatında yarıya gelindiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Havalimanı için de şöyle dedi:



"Dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüküda ve secdede eğiliriz. Şu anda 400 yataklı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile birlikte 4 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni 150 yataklı ek blokla büyüteceğiz. 50 yataklı Alaplı devlet hastanesi, Kilimli entegre hastanemizin çalışması sürüyor. 17 yıl önce 3 adet atık su arıtma tesisiyle şehir nüfusunun yüzde 26'sına hizmet verilebiliyordu. Bu gün 14 atık su arıtma tesisiyle şehir nüfusunun yüzde 72'sine hizmet verilir hale geldi. Yakında 8 atık su arıtma tesisini sunacağız. Ulaşımda 22 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 168 km ilaveyle artırdık. Alaplı Yığılca yolunu 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Demiryolu hattını rehabilite ettik. Kapasitesini artırdık. İnşallah Mart'ın ikinci yarısında yoğun bir çalışma ile Çaycuma Havalimanına tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak. Zonguldak gar binasının tadilatını komple yaptık. Kırıkkale, Karabük, Zonguldak tren yolu hattını elektrikli hale getiriyoruz. Bölge için yapmayı planladığımız Adapazarı, Akçakoca, Ereğli, Bartın demiryolu projesidir. Yapımı devam eden Adapazarı-Karasu demiryolunun devamı olacak bu hattın fizibilite çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıl içinde yapımına devam ediyoruz., 150 yıllık proje olan Filyos Limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik. Filyos Limanı projesi ile batı Karadeniz'de kuzey güney aksında kombine taşımacılıkta gerçekleştirilecek."



"BAY KEMAL'İN MEHMETÇİK İLE BİR ALAKASI YOK" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesine ve şahsına yönelik sözleri nedeniyle yargı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2.5 milyon lira ile cezalandırıldığını ifade ederek bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını belirtti. Erdoğan, "Zonguldak ile birlikte Karabük ve Bartın başta olmak üzere tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi Filyos olacak. Önemli burası. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek. Orta Asya ve Karadeniz'in dış ticaretin demiryolu hattını bu önemli limanın alt yapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üst yapı inşasına 2021 yılında başlayacağız. Filyos Limanı'nı 2023 yılına yetiştireceğiz. Filyos limanı ile endüstri sanayi bölgesine ulaşımı sağlamak için çift hatlı Ereğli tersaneler bölgesinin mendirek ve tersane limanını, Kilimli, Alaplı ve Hisarönü balıkçı barınaklarını inşa ettik. Zonguldak içme suyu tüneli ve kanalıyla içme suyunu temin ettik. Ereğli ve civar yerlerin içme suyu sorununu ishale hattı ile çözdük. Alaplı'ya içme suyu sağlayacak içme suyu barajı inşaatı devam ediyor. 61 adet taşkın koruma tesisleri ile 64 yerleşim yerini taşkınlardan koruduk. 18 adet taşkın koruma tesisimizin yapımı devam ediyor. Bay Kemal diyor ki çiftçi bitti. Arsalarını elinden aydılar diyor. Bak ben sana resmi rakamla konuşuyorum. Sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için yargı seni 2.5 milyon liraya mahküm etti. Bana ve aileme attığın iftira nedeniyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman onları da Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bay Kemal'in Mehmetçik ile bir alakası yok. Benim Mehmet'imi, benim ordumu gidiyor Batı'ya, oradaki terör sevicilerine şikayet ediyor. Oradakiler ile beraber hareket ediyor. Bunların yandaşlarıyla beraber fotoğraf çektiriyor. Şimdi 31 Mart'ta buna bu dersi vermemiz lazım. Bay Kemal'i de görüyorsunuz. Benim milletime, bu hastaneler yakışır. Bay Kemal'in yönettiği hastaneler değil. O rezilliği gördünüz. Hijyen diye bir şey var mı? Vatandaş kuyrukta" dedi.



"TANZİM SATIŞLAR KURDUK YA, ÇOK RAHATSIZ OLMUŞ" Tanzim satışlarının varlık kuyruğu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:



"Kuyruklar yapılmış. Bay kemal onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, işte onlara karşı biz anında hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze, meyve bunları getirmeye başladık. Fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Adımlarımızı attık atıyoruz bunda kararlıyız. Bütün bunlarla beraber bu adımları atarken Zonguldaklı çiftçilerimize toplamda 411 milyon lirada tarımsal destek verdik. Bir teknopark, bir AR-GE merkezi kurduk. Filyos Endüstri Bölgesi için çalışmaları başlattık. Alaplı'ya bir OSB kurmak için harekete geçtik. Burada üretime geçildiğinde 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Girişimcilerimizi toplamda 7 katrilyon tutarında yatırım teşviki ile destekleyerek 13 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. 32 bin işyerimize 684 milyon liralık SGK Kurumu prim teşviki verdi. Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Gökçebey, Kozlu, Devrek., Kilimli ve Çaydeğirmeni beldesine doğalgazı getirdik. Batılıya var da benim milletime niye olmasın. Olacak. Olmayan yerlere de gelecek. İnşallah önümüzdeki dönemde Zonguldak'a daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklarımızla kurumlarımızla bir her türlü çabayı gösteriyoruz. Sizlerin de desteğiyle belediyeler de çalışmalarıyla hizmet çıtasını yukarıya taşıyacağız. Ben bunları söylerken muhalefet ne söylüyor. Zonguldak'ta bunların Zonguldak Belediyesi olsun diğerleri ne yaptı? Yatırımları var mı? Yok. Zonguldak 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyen kadroları iş başına getiriyor muyuz?"



"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KOL KOLA OMUZ OMUZA DİRSEK DİRSEĞE SALDIRIYORLAR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eskiler zahmetsiz zahmet olmaz derdi. Rabbim de insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Bunun için biz siyasi hayatımız boyunca gece gündüz çalıştık. Bizi en iyi de Zonguldak'ın anlayacağını biliyorum. Bu şehir emeğin ve alın terinin üzerine kurulmuştur. Esnafımız çalışmanın kıymetini iyi bilir. Sabah dükkanını, atölyesini besmele ile açar. Akşama kadar çalışır çabalar, tevekkülle bunun neticesini bekler. Çalışmanın alın terinin anlamını çok iyi bilir. Ama bir kesim var ki çalışmadan çabalamadan sadece oturduğu yerden ahkam keserek yalan yanlış ifadelerle rakiplerini karalayarak ülke yönetiminin kendilerine verilmesini bekler. Ülkemizdeki muhalefet partilerinden bahsediyorum. CHP'nin ve diğer haricilerin ülkemiz. Bölgemiz ve insanlık için dişe dokunur bir projelerini, tekliflerini duydunuz mu? Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Seçimden önce liste mücadelesinde verdikleri vakitlerinin milletimiz için sarf ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü? Tam tersine, terör örgütleriyle kol kola, omuz omuza, dirsek dirseğe saldırıyorlar. Bir yanına FETÖ, diğer yanına PKK'yı alan üstelik de bunu göğsünü gererek yapan bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız. Zonguldak'ta bu mutabakatın adayı CHP'li. Buna dersini vermeyecek miyiz? Bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkartmadı. CHP ve Zillet İttifakı'ndaki diğer partilerin adaylarını destekliyorlar. PKK tarafından belirlenen isimler CHP listelerinde belediye meclis üyeliğine giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar. Türkiye'yi ve CHP'yi bu duruma düşürenler 31 Mart'ta ülkesine ve milletine gönülden bağımlı CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır. Siyasette de yerliyi ve milli duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanla siyaset olmaz. Biz Rabia'mızla bunlara karşı sıkı sıkıya duracağız" diye konuştu.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

Oyuncu Meral Kaplan, Ev Basma ve Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Eşinden Şikayetçi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı