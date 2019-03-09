Son Dakika Haberleri: 'CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir'

'CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir'

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir.

'CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir', System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir kültüre oy vermek demektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:25 

Ekonomi
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