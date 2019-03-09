'CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir'
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir kültüre oy vermek demektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:25
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