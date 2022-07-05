CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı - Son Dakika
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CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı

05.07.2022 12:56

İzmir'deki CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.

RÜŞVET İDDİASI VAR

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturmanın 2018-2021 yılları arasındaki çöp toplama ve iş makinesi kiralama gibi ihaleleri kapsadığı belirtildi. Zanlıların ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almakla suçlandığı belirtildi.

Son Dakika: Yolsuzluk operasyonu kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına gözaltına alındı

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 32'ye çıktı. Çok sayıda şüphelinin olduğu operasyonun 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi. 28 kişinin gözaltına alındığı dünkü operasyonun da ihaleler ile ilgili olduğu bildirildi. 4'ü eski, 3'ü mevcut belediye dönemine ait çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinin soruşturmaya konu edildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Emniyetteki işlemleri süren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kayalar açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'ne gelip, görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Baturalp OSMANOGLU: İnatla İzmir'de CHP'ye verenlere bir şey daha söyleyeyim şuan İzmir'in borcu 12,5 milyar lira 2019da 2.5 milyar liraydı ne yapıldı diye Sayıştay raporlarında ise 2021 yılında en fazla giderin metro yapımı olduğunu gösteriyorlar nerde metro pardon yaptıklarının hiç biri bitmedi hala CHP inatla CHP İzmir cennet Cennet Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı - Son Dakika
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