Son Dakika Haberleri: CHP Yeni Belediye Başkan Adaylarını Bugün Açıklayacak

CHP Yeni Belediye Başkan Adaylarını Bugün Açıklayacak

58 dakika önce

Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün yaklaşık 100 belediye başkan adayını daha açıklayacak.

CHP Yeni Belediye Başkan Adaylarını Bugün Açıklayacak, System.String[]
Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP, bugün yaklaşık 100 belediye başkan adayını daha açıklayacak.

CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. MYK'da belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından saat 14.00'de Parti Meclisi toplanacak. 12'si büyükşehir, 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklayan CHP'de bugün yapılacak MYK ve PM toplantılarında yaklaşık 100 civarında belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor. Açıklanacak adaylar arasında Bursa ve Mersin adayının da yer alması bekleniyor.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının bugün yapılacak toplantıda gündeme gelmesi beklenmiyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniçağ Yazarı Selim Demirağ, Mansur Yavaş'ın Açıkladığı Anketi Paylaştı: AK Parti'nin Anketlerinde 8-9 Puan Önde Sokaklara Astığı İlanla Eş Arıyor

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:33:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Yeni Belediye Başkan Adaylarını Bugün Açıklayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]