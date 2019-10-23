Son Dakika Haberleri: CHP yeni vergi paketi çalışmasını değerlendirdi
Son Dakika Ekonomi CHP yeni vergi paketi çalışmasını değerlendirdi

CHP yeni vergi paketi çalışmasını değerlendirdi

15 dakika önce

Öztrak, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım. Ek vergilerle, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız. dedi.

CHP yeni vergi paketi çalışmasını değerlendirdi, System.String[]

Öztrak, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım. Ek vergilerle, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız. dedi."

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:14 
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