CHP yeni vergi paketi çalışmasını değerlendirdi
15 dakika önce
Öztrak, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım. Ek vergilerle, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız. dedi.
Öztrak, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım. Ek vergilerle, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız. dedi."
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:14
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