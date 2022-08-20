Seyit Torun'dan Bakan Soylu'ya: "İbb'de 557 Terörist Var' Demiştin Ama 8 Aydır Gıkın Çıkmıyor. - Son Dakika
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Seyit Torun'dan Bakan Soylu'ya: "İbb'de 557 Terörist Var' Demiştin Ama 8 Aydır Gıkın Çıkmıyor.

20.08.2022 12:16
Seyit Torun'dan Bakan Soylu'ya: "İbb'de 557 Terörist Var' Demiştin Ama 8 Aydır Gıkın Çıkmıyor.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, “Hangi belediyelerine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Madem öyle elini tutan mı var, sen ne iş yapıyorsun? ‘İBB’de 557 terörist var’ demiştin ama 8 aydır gıkın çıkmıyor. Sana açıkça söylüyorum: 557 kişiyi ispatlamazsan namertsin. İftira atıp köşene çekilemezsin” tepkisini gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, "Hangi belediyelerine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Madem öyle elini tutan mı var, sen ne iş yapıyorsun? 'İBB'de 557 terörist var' demiştin ama 8 aydır gıkın çıkmıyor. Sana açıkça söylüyorum: 557 kişiyi ispatlamazsan namertsin. İftira atıp köşene çekilemezsin" tepkisini gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Bayburt İl Başkanlığı ziyareti sırasında; "Hangi belediyelerine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Soylu'nun bu açıklamasına; yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Torun, "İftiracı Süleyman Soylu! 'Hangi belediyelerine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor' demişsin. Madem öyle elini tutan mı var, sen ne iş yapıyorsun? 'İBB'de 557 terörist var' demiştin ama 8 aydır gıkın çıkmıyor. Sana açıkça söylüyorum: 557 kişiyi ispatlamazsan namertsin" dedi.

Soylu'nun iftira attığını söyleyen Torun, "İftira atıp köşene çekilemezsin! 249 belediyemizde yüz binlerce kişi ekmek yiyor, hepsini zan altında bırakıyorsun. Dedikodu yapma, emniyet de istihbarat da sizin elinizde. '557 kişiyi bize bildirin gereğini yapalım' dedik. Cevap bile veremedin, utanmadan hala konuşuyorsun" açıklamasını yaptı.

Torun; "İstanbul'da bombalı eylemlere katılmaktan sabıkalı 4 kişi sizin döneminizde işe alınmış. Ayrıca tutuklanan bir kişi de 2004'ten beri parti üyeniz çıktı. Hepsini bırak devleti FETÖ'ye yuva yapan sizsiniz. Acizce belediyelerimize saldıracağına önce aynaya bak Süleyman Soylu" değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Seyit Torun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun'dan Bakan Soylu'ya: 'İbb'de 557 Terörist Var' Demiştin Ama 8 Aydır Gıkın Çıkmıyor. - Son Dakika

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