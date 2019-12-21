CHP Yeşilyurt İlçe Kongresi gerçekleştiriliyor - Son Dakika

Malatya'da ilçe kongreleri ile birlikte kurultay sürecini başlatan CHP'de bugün de Yeşilyurt İlçe kongresi gerçekleştiriliyor.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde partililerin katılımı ile başlayan kongrede Doğan Ağdaş ile Hüseyin Mete başkanlık için yarışan isimler. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da katıldığı kongrede konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt'un önemli ve büyük bir ilçe olduğunu dile getirerek CHP'da siyaset yapmanı önemli bir görev olduğunu dile getirdi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyetle yaşıt olan bir parti olduğunu belirten Kiraz, "İlk kongremizin Sivas kongresi olduğunu düşündüğümüzde aslında CHP'nin kongrelerinin Türkiye'de dönüm noktalarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha algılayabiliriz" dedi.



CHP'nin kurtuluşun partisi olarak kurulduğuna dikkat çeken Başkan Kiraz, "Toplunun her kesimde ekonomik kriz yaşıyoruz. Toplumun bütün kesimleri mutsuz ve huzursuz, geleceğe karamsar bakıyor. İşsizlik büyük boyutlara ulaştı, böyle bir ortamda biz kongrelerimiz, gerçekleştiriyoruz. Son dönemde siyaseti yükselten CHP'yi Türkiye'nin umudu haline getiren Ankara'dan İstanbul'a tarihi bir yürüyüşü gerçekleştiren, 31 Mart yerel seçimlerinde ve 24 Haziran İstanbul seçimlerinde önemli bir ivmeyi kazandıran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan bir kez daha selamlıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kongrede seçimlere geçildi. Sonuçların 17.00'de sona erecek oy verme işlemi sonrası belli olacağı belirtildi. - MALATYA