CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika

CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

08.02.2021 21:42
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt, System.String[]

CHP'yi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, "CHP, Muharrem İnce 2018'de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde. Biz önümüze bakacağız" dedi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı kurmayların Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine konuya değindi.

"BİZ ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, İnce'nin istifası ile ilgili "CHP, Muharrem İnce 2018'de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde. Biz önümüze bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye'nin gündemi yani işsizlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve eğitim" yorumunda bulundu.

CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek, "CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum. Cumhur İttifak'ı ile de hiçbir şekilde işimiz olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim.

"YOLUMU AYIRIYORUM"

Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Cefasını çekenler başka sefasını çekenler başka. Kimlerle yolumu ayırıyorum: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atama getiren bu arkadaşlarla yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup sonra CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'den ilk yanıt: 2018'de neredeysek 2020'de de aynı yerdeyiz Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı Son Dakika! Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce canlı yayında duyurdu: CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum Partileşme çalışması süren "Memleket Hareketi" yaza kadar 60 ilde örgütlenecek
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika


Son Dakika

Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu
F.Bahçe'den VAR ile ilgili zehir zemberek açıklama: Manipülasyonlar meşrulaştırılıyor F.Bahçe'den VAR ile ilgili zehir zemberek açıklama: Manipülasyonlar meşrulaştırılıyor         
21:42
Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi         
20:19
Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü         
19:15
Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı         
17:19
12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı 12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı         
16:06
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Uraz Kaygılaroğlu, iddialı yapımdan başrol teklifi aldı Uraz Kaygılaroğlu, iddialı yapımdan başrol teklifi aldı         
15:47
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı         
08:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 22:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei