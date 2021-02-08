CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı kurmayların Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine konuya değindi.
Kılıçdaroğlu, İnce'nin istifası ile ilgili "CHP, Muharrem İnce 2018'de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde. Biz önümüze bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye'nin gündemi yani işsizlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve eğitim" yorumunda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek, "CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum. Cumhur İttifak'ı ile de hiçbir şekilde işimiz olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim.
Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Cefasını çekenler başka sefasını çekenler başka. Kimlerle yolumu ayırıyorum: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atama getiren bu arkadaşlarla yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup sonra CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'den ilk yanıt: 2018'de neredeysek 2020'de de aynı yerdeyiz Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı Son Dakika! Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce canlı yayında duyurdu: CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum Partileşme çalışması süren "Memleket Hareketi" yaza kadar 60 ilde örgütlenecek
Son Dakika › Politika › CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika