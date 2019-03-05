Son Dakika Haberleri: CHP Yine Aym'ye Gidiyor

CHP Yine Aym'ye Gidiyor

39 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye Uzay Ajansı'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.

CHP Yine Aym'ye Gidiyor, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye Uzay Ajansı'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Mustafa Varank, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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