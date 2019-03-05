CHP Yine Aym'ye Gidiyor
39 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Türkiye Uzay Ajansı'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Cumhuriyet Halk Partisi
'nin (CHP
) Türkiye
Uzay Ajansı'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank: "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:46 Kaynak: İHA
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