CHP yönetmeliklerini gözden geçirecek
1 saat önce
CHP yönetimi, Parti Meclisi'nde kabul edilen ancak bazı üyelerin "antidemokratik" hükümlerin bulunduğunu savunduğu yönetmelikleri yeniden gözden geçirecek.
CHP yönetimi, Parti Meclisi'nde kabul edilen ancak bazı üyelerin "antidemokratik" hükümlerin bulunduğunu savunduğu yönetmelikleri yeniden gözden geçirecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:25
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