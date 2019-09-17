Son Dakika Haberleri: CHP yönetmeliklerini gözden geçirecek
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CHP yönetmeliklerini gözden geçirecek

1 saat önce

CHP yönetimi, Parti Meclisi'nde kabul edilen ancak bazı üyelerin "antidemokratik" hükümlerin bulunduğunu savunduğu yönetmelikleri yeniden gözden geçirecek.

CHP yönetmeliklerini gözden geçirecek, System.String[]

CHP yönetimi, Parti Meclisi'nde kabul edilen ancak bazı üyelerin "antidemokratik" hükümlerin bulunduğunu savunduğu yönetmelikleri yeniden gözden geçirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:25 
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