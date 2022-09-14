Ali Keven: "3 Bin 5Oo Lira Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Yurttaşın Nasıl Ev Sahibi Olacağı İzaha Muhtaç" - Son Dakika
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Ali Keven: "3 Bin 5Oo Lira Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Yurttaşın Nasıl Ev Sahibi Olacağı İzaha Muhtaç"

14.09.2022 16:11
Ali Keven: "3 Bin 5Oo Lira Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Yurttaşın Nasıl Ev Sahibi Olacağı İzaha Muhtaç"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konut projesiyle ilgili “Yozgat Merkez’de ve ilçelerde birkaç yıl önce 300 bin liraya satılan konutların şu an 1 milyon lirayı aşan fiyatlarla satılıyor. Bir ailenin 3+1 ev sahibi olması için 850 bin lira bedel biçildiği TOKİ projesinde ise asgari ücretle çalışan veya 3 bin 500 lira emekli maaşı alan milyonlarca yurttaşın nasıl ev sahibi olacağı izaha muhtaç” dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut projesiyle ilgili " Yozgat Merkez'de ve ilçelerde birkaç yıl önce 300 bin liraya satılan konutların şu an 1 milyon lirayı aşan fiyatlarla satılıyor. Bir ailenin 3+1 ev sahibi olması için 850 bin lira bedel biçildiği TOKİ projesinde ise asgari ücretle çalışan veya 3 bin 500 lira emekli maaşı alan milyonlarca yurttaşın nasıl ev sahibi olacağı izaha muhtaç" dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 3+1 ev sahibi olmak için 850 bin lira bedel biçilen TOKİ projesinde Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinin bulunmadığına dikkat çekti. Keven, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Son yıllarda fahiş oranlarda artan konut satış ve kira bedelleri yurttaşlarımızın belini bükmeye devam ediyor. 3+1 ev sahibi olmak için 850 bin lira bedel biçilen TOKİ projesinde Yozgat'ta 6 ilçenin bulunmayışı ise hemşerilerimizin tepkisine neden oldu. Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerimiz için konut projesi açıklanmamasının sebebi nedir? Bu ilçelerimizde yaşayan hemşerilerimize bir açıklama yapmak zorundasınız.

"EV FİYATLARI 1 BUÇUK MİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Yozgat merkezde ve ilçelerde birkaç yıl önce 300 bin liraya satılan konutların şu an 1 milyon lirayı aşan fiyatlarla satılıyor. Çünkü malzeme fiyatı ve maliyetler çok hızlı bir şekilde zamlandı. Her hafta yeni bir zamla uyanıyoruz. Ev fiyatları 1 buçuk milyon liraya ulaştı. Bir ailenin 3+1 ev sahibi olması için 850 bin lira bedel biçildiği TOKİ projesinde ise asgari ücretle çalışan veya 3 bin 500 lira emekli maaşı alan milyonlarca yurttaşın nasıl ev sahibi olacağı izaha muhtaç. Yıllık artacak şekilde aylık 3 bin 187 lira taksit ödemeye başlayacak ve ev teslimine kadar bir de kirasını ödeyecek olan insanlar nasıl ev sahibi olacak? Dar gelirli yurttaşlarımıza başlarını sokacakları bir evi çok görüyorlar. Milletin iktidarında ilk işimiz barınma sorununu ve kira sorununu çözmek olacak. Aile Destekleri Sigortası ile kirasını ödeyecek gücü olmayan yurttaşlarımızın kirasını sosyal devlet ödeyecek."

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Kaynak: ANKA

Ali Keven, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Keven: '3 Bin 5Oo Lira Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Yurttaşın Nasıl Ev Sahibi Olacağı İzaha Muhtaç' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Keven: "3 Bin 5Oo Lira Emekli Maaşı Alan Milyonlarca Yurttaşın Nasıl Ev Sahibi Olacağı İzaha Muhtaç" - Son Dakika
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