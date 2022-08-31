Ali Keven: "Tmo Nohut, Yeşil Mercimek ve Yağlık Ayçiçeği Taban Fiyatlarını Açıklamak Zorundadır" - Son Dakika
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Ali Keven: "Tmo Nohut, Yeşil Mercimek ve Yağlık Ayçiçeği Taban Fiyatlarını Açıklamak Zorundadır"

31.08.2022 17:41
Ali Keven: "Tmo Nohut, Yeşil Mercimek ve Yağlık Ayçiçeği Taban Fiyatlarını Açıklamak Zorundadır"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünlerinin taban fiyatına ilişkin; “Çiftçimiz piyasanın insafına terk edilmeden maliyetini kurtaracak bir taban fiyat bekliyor. TMO, fındık ve üzüm fiyatını açıkladığı gibi nohut, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği taban fiyatlarını da açıklamak zorundadır” dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünlerinin taban fiyatına ilişkin; "Çiftçimiz piyasanın insafına terk edilmeden maliyetini kurtaracak bir taban fiyat bekliyor. TMO, fındık ve üzüm fiyatını açıkladığı gibi nohut, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği taban fiyatlarını da açıklamak zorundadır" dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, nohut ve yeşil mercimek üreten çiftçilerin taban fiyat beklentisine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Keven'in açıklaması şöyle:

"Yozgat ilimiz yeşil mercimek üretiminde birinci, nohut üretiminde ise ikinci sıradadır. 2020 yılında 155 bin dekar alanda 17 bin ton yeşil mercimek üretilirken, 2021 yılında 185 bin dekar alanda 16 bin 730 ton yeşil mercimek üretildi. Bu sezon 20 bin ton yeşil mercimek hasat edilmesi bekleniyor. Yine 2020 yılında 712 bin dekar alanda 86 bin 417 ton nohut üretilirken, 2021 yılında 657 bin dekar alanda 68 bin 433 ton nohut üretildi. Bu sezon ise 75 bin ton nohut hasat edilmesi bekleniyor. Yani her yıl ortalama 100 bin ton bakliyat üreten Yozgatlı çiftçimiz nohut ve yeşil mercimekte ciddi bir taban fiyat bekliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatifleri nohut ve yeşil mercimek taban fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır. Çiftçimiz piyasanın insafına terk edilmeden maliyetini kurtaracak bir taban fiyat bekliyor. TMO, fındık ve üzüm fiyatını açıkladığı gibi nohut, yeşil mercimek ve yağlık ayçiçeği taban fiyatlarını da açıklamak zorundadır.

Yozgat'ta geçen yıl 4 bin 420 ton yağlık ayçiçeği ve 6 bin 300 ton çerezlik ayçiçeği üretimi yapıldı. Bu sezon ise 130 bin dekar yağlık ayçiçeği ekildi. Yani yaklaşık 20 bin ton ayçiçeği hasadı yapılacak. Özellikle yağlı tohumların stratejik olarak desteklenmesi gerektiğini Ukrayna savaşında yaşayarak öğrendik. Rusya'dan ham yağ yüklü gemilerin gelişini sevinçle beklemek zorunda kalmak istemiyorsanız ayçiçeği üreticisi daha fazla desteklenmeli ve hasat edeceği ürünün fiyatı devlet kontrolünde açıklanmalıdır. Önce 'Ekilmedik bir karış yer bırakmayın' deyip sonra da üreticiyi görmezden gelemezsiniz. Çiftçiye daha fazla destek verilirse, gübre tohum maliyetine temin edilirse çiftçimiz ithalat sorununu yok etmeye hazır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Keven, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Keven: 'Tmo Nohut, Yeşil Mercimek ve Yağlık Ayçiçeği Taban Fiyatlarını Açıklamak Zorundadır' - Son Dakika

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