Ali Keven: Bu Devletin Bin Yıllık Geçmişini Sizin Siyasi Hesaplarınıza Malzeme Yaptırmayız

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat'ta Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerine Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar'ın davet edilmemesine tepki gösterdi. Keven, "Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, son yerel seçimde AKP'den Sorgun Belediye Başkanı aday adayı olmuştu. Galiba bu sefer de milletvekili adayı olacak ki bundan dolayı Belediye Başkanı Ömer Codar'ı düzenlediği resmi bir etkinliğe davet etmiyor. Devletin kurumlarını istediğiniz gibi yönetemezsiniz. Bu devletin bin yıllık geçmişini sizin siyasi hesaplarınıza malzeme yaptırmayız" dedi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Ali Keven, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerine Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar'ın davet edilmemesini eleştirdi.

"Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, son yerel seçimde AKP'den Sorgun Belediye Başkanı aday adayı olmuştu. Galiba bu sefer de milletvekili adayı olacak ki bundan dolayı Belediye Başkanı Ömer Codar'ı düzenlediği resmi bir etkinliğe davet etmiyor. Devletin kurumlarını istediğiniz gibi yönetemezsiniz. Bu devletin bin yıllık geçmişini sizin siyasi hesaplarınıza malzeme yaptırmayız" diyen Keven, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurum personeline verilen aylıkla ödüllendirme teşvikine de tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

"ÖDÜLLENDİRİLENMEDE LİKAYAT DEĞİL, EĞİTİM-BİR-SEN ADLI SENDİKAYA YAKIN OLMA ŞARTI ARANIYOR"

"Yerköy ilçesinde 4 öğretmen, 3 okul müdürü, 2 şube müdürü, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 şef ve 1 kurum müdürü olmak üzere 12 kurum personeli ödüllendirmeden faydalandı. Ancak bu kişilerin nasıl seçildiği hakkında somut bir kriter yok. Çünkü verilen ödüllendirme teşvikinde başarı ve liyakat değil, iktidara ve onun güdümündeki Eğitim-Bir-Sen adlı sendikaya yakın olma şartı aranıyor. Öğrencisinin çeşitli branşlarda dereceye girmesini sağlamış başarılı öğretmenler ödüllendirmeye uygun görülmezken, Liselere Giriş Sınavı'nda en başarılı okulların idarecileri ödüllendirmeye uygun görülmezken siyasi çevresi olan idarecilerin uygun görülmüş olması kabul edilemez.

"MESLEKTAŞLARIM OLAN ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Öğretmenleri ayrıştırmaktan vazgeçin artık. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz Milli Eğitimi, yerel siyasetçilerin peşinden ayrılmayan, onları gölge gibi takip eden Milli Eğitim Müdürleri ile değil liyakatli ve başarılı eğitimcilerle yönetmek zorundayız. Meslektaşlarım olan öğretmenlerin özlük haklarını savunmaya devam edeceğim. Milletin iktidarında, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül ve okul müdürleri AKP'nin yerel siyasetçileriyle fotoğraf çekinmek zorunda kalmayacak, sadece ve sadece başarılı bir eğitimci olma şartı aranacak. Merak etmesinler, onları da bu çileden kurtaracağız. Milletin iktidarında milli eğitim müdürlerinin tek görevi, o şehirdeki başarı çıtasını yükseltmek, sınavlarda en iyi başarıları elde etmek ve öğrencilerinin, öğretmenlerin huzurunu sağlamak olacaktır."