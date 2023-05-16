CHP ve AK Parti karara itiraz etti! YSK, 5 ülkedeki oy kullanma süresini uzattı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde adayların yüzde 50'yi geçememesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı için 28 Mayıs tarihinde yeniden sandık başına geçilecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun daha önce açıkladığı seçim takvimine göre, ikinci tur için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona erecekti.

OY KULLANMA SÜRESİ 2 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama özellikle sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yapılan açıklama ile YSK'nın ABD ve Kanada'da oy verme işlemini 2 gün olarak değiştirdiği ifade edilirken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, kararın YSK tarafından alındığını kendilerinin bir dahili olmadığını açıkladı.

YSK'NIN KARARINA İLK İTİRAZ CHP'DEN

YSK'nın tepki çeken kararına CHP ve AK Parti'den itiraz geldi. CHP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine itiraz etti. Partinin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi şu şekilde; "İlk turu tamamlanan ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminde hangi ülkelerde hangi günlerde kaç sandık kurulacağı Yüksek Kurulunuzun 2023/142 sayılı ve 16/03/2023 tarihli kararıyla belirlenmişti. Tüm siyasi partiler, seçim kurulları, adaylar, adayların temsilcileri ve seçmenler hazırlıklarını bu karara göre yapmış, seçimin ikinci tura kalması halinde yukarıda anılan kararda geçen günlerde oy kullanılacağı kabulüne göre hazırlanmıştır. Seçmenler oy kullanma planını bu karara göre yapmıştır. Oy torbası taşınması organizasyonu da siyasi partilerce bu organizasyona göre tertiplenmiştir. Ne var ki Yüksek Kurulunuz, 15/05/2023 tarihinde 1007 sayılı kararıyla kuralı yine maç başladıktan sonra değiştirmiştir. Bu kararla seçmenlere önceden bildirilen oy verme günleri bazı yerlerde azaltılmıştır. Özellikle ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy kullanma günlerinin düşürülmesi, coğrafi olarak büyük olan bu ülkelerdeki seçmenlerin oylarını kullanmak için sandık başlarına yetişememesi sorunu doğuracaktır.

"BEKLEME SÜRESİ BAZI YERLERDE 7 SAATİ BULMUŞTUR"

Birinci tur oylamada görüldüğü üzere seçmenler uzunca bir süre sandık başlarında sıra beklemiştir. Bazı yerlerde bu bekleme süresi 7 saati bulmuştur. Hal böyle iken şimdi oy kullanma günlerinin ve sandıkların azaltılması seçmenlerin oy kullanması önünde daha büyük bir engelin doğmasına neden olmaktadır. Demokratik sistemlerde seçim kurullarının görevi seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almaktır. Bu nedenlerle başta ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere olmak üzere 2023/142 sayılı kararınız sonrasında 2023/1007 sayılı kararla oy verme gün sayısı ve sandık sayısı azaltılan her yerde yeniden önceki karara göre sandık kurulmasına karar verilmesini istemek gerekmiştir.

2023/142 sayılı kararınızda belirtilen oy verme gün sayısı ve sandık sayısının 2023/1007 sayılı kararla düşürüldüğü her yerde, gün ve sandık sayısının yeniden artırılmasına karar verilmesini dilerim."

CHP'NİN ARDINDAN AK PARTİ DE İTİRAZ ETTİ

YSK'nın kararına CHP'nin ardından bir itiraz da AK Parti'den geldi. AK Parti, yurtdışında kurulacak olan sandık sayısı ve oy günün azaltılmasına yönelik düzenlemeye itiraz etti. AK Parti, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'inci turu çerçevesinde sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeye yönelik Yüksek Seçim Kurumuna (YSK) dilekçe ile itirazda bulundu. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2'inci turu kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin arttırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurularak, yurtdışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

YSK, CHP'NİN İTİRAZINI KABUL ETTİ

Gelen son dakika bilgisine göre YSK'nın CHP'nin yaptığı itirazı kabul ettiği ve ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy kullanma süresinin uzatıldığı ifade edildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından aktaran CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "CHP olarak YSK'ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler" dedi.