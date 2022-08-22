CHP Ydk, Kesin İhracı İstenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kararını, 26 Eylül'de Görüşecek

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP'den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararı 26 Eylül'e erteledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 13 Haziran'da yaptığı toplantıda; "parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçe göstererek "kesin ihraç" istemli "tedbirli" olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın YDK'ya sevk edilmesine oybirliği ile karar vermişti.

Yapılan açıklamada da "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 Temmuz'da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz'da sözlü savunmasını yapmıştı. Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti.

Bugün MYK toplantısı devam ederken CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında gelen soru üzerine Öztrak, "Biz bir kere dosyayı Yüksel Disiplin Kuruluna göndeririz. Ondan sonra süreç orada yürür. Sürecin sahibi Yüksek Disiplin Kurulumuzdur. Dolayısıyla ne olup ne bittiğiyle ilgili olarak yüksek disiplin kurulu sözcüleri, gerekli bilgileri verecektir. Biz Merkez Yönetim Kurulu olarak bu sürece en ufak bir karışmada bulunamayız tüzüğümüz gereği" yanıtı verdi.

CHP YDK, bugün 11.00'de toplandı. Toplantıda, Tanju Özcan kararın 26 Eylül'de yapılacak CHP YDK toplantısına ertelenmesine karar verildi.