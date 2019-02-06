CHP Yürüyüşüne Saldırı Planı Davası

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladığı öne sürülen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 27 sanığın...

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladığı öne sürülen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş ile bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu yargılanan Ahmet Kaştaş ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.



Duruşmayı müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer de takip etti.



Sanıklardan Emre, esasa ilişkin savunmasında, emniyetteki ifadesini kabul etmediğini, diğer sanıklara iftirada bulunduğunu öne sürdü.



DEAŞ mensuplarının kullandığı "Conversation" programını sanıklardan Oğuzhan Korkmaz'ın tavsiyesi üzerine telefonuna yüklediğini iddia eden Emre, şunları söyledi:



"Mesajlar bana aittir. Olaydan bir gün önce Oğuzhan Korkmaz, bana bu eylemden bahsetti, yardımcı olmamı istedi. Kendisini eylemden vazgeçirmek için uğraştım. Conversation programından bakıp bu eylemi Korkmaz'a kimin verdiğini öğrenmeye çalıştım. DEAŞ, bir terör örgütüdür. Bu suçtan dolayı cezaevinde çürümek istemiyorum. Beraatimi istiyorum."



Kemer'de Fransız vatandaşlarına saldırı iddiası



Sanık Fatih Özel de terör örgütü DEAŞ'a sempati duyduğu dönemler olduğunu ancak bunun sadece cep telefonundan çıkan fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kaldığını savundu.



Olay öncesi AK Parti il binasına, partinin flamasını almak için sanık Korkmaz ile gittiğini anlatan Özer, "Oğuzhan Korkmaz, bana flamayı 15 Temmuz'da kullanmak için aldığını, herhangi bir eyleme karşı evinde bulunduracağını söyledi. Oğuzhan Korkmaz, daha önce verdiği ifadesinde, 'Kemer'de Fransızlara karşı bir saldırı eyleminden bahsettim, Özel de sessiz kaldı.' dedi. Bunları açıklıkla dile getiren Korkmaz'ın, benim bu olaydan haberdar olduğuma dair bir beyanı bulunmamaktadır. Bu eylemden haberim yoktu, bilerek iştirakim olmamıştır. Dosyamın tefrikini ve adaletin yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.



Sanık Ali Merttaş da Korkmaz ve Emre'nin iftiraları nedeniyle yargılandığını, olaydan haberinin olmadığını öne sürdü.



Olay tarihinden bir gün önce otobüse 1,5 lira vermemek için sanık Korkmaz'ın kiraladığı minibüsle evine gittiğini savunan Merttaş, şöyle konuştu:



"Korkmaz, Konya'da kaynanası olduğunu, oraya gitmek için minibüs kiraladığını söyledi. Olay sabahı, Korkmaz'ın eşini almak için evden çıktım. Olaydan haberim olsa eşini almaya gider miydim? Yolda polisler bizi yakaladı. Emniyette polislerin söylemesi üzerine olaydan haberdar oldum. Conversation programını telefonuma ben yükledim, DEAŞ'ın kullandığı bir program olduğunu bilseydim kurmazdım. Programı kullanmadım. Adalet yürüyüşünün neden yapıldığını bilmiyordum.



Grubun nerede olduğunu bilmiyordum. Keşke Oğuzhan Korkmaz ile hiç tanışmasaydım, öğrenciyim, keşke otobüse 1,5 lira verip eve gitseydim. Terörist ve vatan haini değilim. Beraatimi istiyorum."



Sanık Kaan Aslan da sevdiklerinden ve ailesinden kendisini ayıran bu kişiler ile tanıştığı için pişman olduğunu, 570 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, beraatini istedi.



Sanık Oğuzhan Korkmaz'ın tutuksuz yargılanan eşi Ayla Korkmaz ise kocasının "Konya'ya kitap almaya gidiyorum." diyerek evden çıktığını ve olaydan haberdar olmadığını öne sürerek beraatini istedi.



Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Oğuzhan Korkmaz, lise mezunu olduğunu belirterek, "Hukuk bilmiyorum. Muallakta kalmış, tereddütlü bir güzergahla netice bulmamış eksik bir eylem teşebbüsü nedeniyle ceza almak istemiyorum. Herhangi bir şeyi inkar etmiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Yüzde 30 engelim göz önünde bulundurularak tahliyemi istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı yarına erteledi.



Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli Mustafa Kılıçlı yakalanamamıştı.



Terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



Diğer 23 sanık ile Emre ve Merttaş hakkında da "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aynı mahkemede dava açılmış, her iki davanın dosyaları önceki duruşmada birleştirilmiş, firari sanık Mustafa Kılıçlı'nın dosyası tefrik edilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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