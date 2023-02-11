CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

11.02.2023 15:20
CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Zeytinburnu ilçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Zeytinburnu ilçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Kullandığım cümleler tamamen bir farkındalık oluşturmak için yazdığım cümlelerdir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alındı. İkamet ettiği adresinde yakalanan şüpheli Dağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sevk edilen şüpheli Süleyman Dağ, ifade vermek üzere Savcılığa çıkarıldı. Şüpheli Dağ savcılıktaki ifadesinde, "İçerisinde 'şerefsizler' yazılı Cumhurbaşkanı'nın görüntüsünün olduğu fotoğrafı almış olduğum yerde aynı şekilde görsel olarak bulunması nedeniyle alarak, kendi Instagram hesabımda kullandım. Bu fotoğrafa herhangi bir yorum yapmadım. Yine hesabım bünyesinde deprem bölgesi fotoğrafı üzerinde yazılı 'gelsinler tutuklasınlar' ifadeleri hem görseldeki depremzedenin hem de mensubu olduğum siyasi partinin genel başkanının söylediği bir sözün tekrarı şeklindedir. Video ile ilgili olarak yapmış olduğum ve kullandığım cümleler tamamen bir farkındalık oluşturmak için yazdığım cümlelerdir. Yazılanların tamamını aldığım görsellerde bulunan, Cumhurbaşkanımızca kullanılan cümlelerin tekrarı ve beklenen İstanbul depremiyle ilgili İBB'nin deprem raporunda sayılardır. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Dağ, Zeytinburnu, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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