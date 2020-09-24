CHP Zonguldak milletvekillerinden Belediye Başkanı Posbıyık'a ziyaret - Son Dakika

CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ereğli Belediyesi'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, ziyarette milletvekilleri Demirtaş ve Yavuzyılmaz'ın Başkan Posbıyık ile ilçe gündemine ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada ziyarete CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul'un da katıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:39 - Kaynak: AA
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