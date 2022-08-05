Turan Aydoğan: "Sanatçısından Gazetecisine, Bilim İnsanına Kadar Herkese Sosyal Medya Üzerinden Tehditler Savruluyor"

CHP; oyuncu Birce Akalay, müzisyen Gökhan Özoğuz, oyuncu Şahan Gökbakar ve gazeteciler Zafer Arapkirli ile Ayşenur Arslan'a yönelik tehditler ile ilgili Meclis araştırması talep etti. Meclis Araştırma önergesini hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan; "Sanatçısından gazetecisine ve bilim insanına kadar herkese sosyal medya üzerinden tehditler savruluyor. Bunlar adaletin olduğu bir ülkede, bir hukuk devletinde yaşanmaması gereken olaylar. Yakın tarihimizde de birçoğu ile yüzleşilmeyen katliamlar, aydınlatılmayan cinayetler var" değerlendirmesini yaptı.

CHP; oyuncu Birce Akalay, müzisyen Gökhan Özoğuz ve komedyen Şahan Gökbakar'ın yakın zamanda Cem Küçük tarafından tehdit edilmelerini ve Mustafa Yücel'in Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bıraktıktan sonra gazeteci Zafer Arapkirli ile Ayşenur Arslan'ı sosyal medyadan tehdit etmesiyle ilgili bir Meclis Araştırma Komisyonu önergesi verdi.

Önergeyi hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Aydoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"SALDIRGANLAR NE YAZIK Kİ CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

"Toplumda tanınan, karşılığı olan ve mevcut iktidara muhalif kimlikleriyle bilinen kişilere yönelik tehdit ve saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bu kişiler içinde gazetecilerin de olması, ülkemizde daha önce yaşanan travmatik gazeteci katliamlarını göz önüne alarak, meselenin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Saldırganlar ne yazı ki cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Bunun önüne geçmek için meseleyi enine boyuna konuşmak, neler olduğunu incelemek zorundayız.

"TBMM'DE SORUMLULUK ALMALIDIR"

Biz ülke olarak kutuplaşmanın ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Gazeteciler, sanatçılar, bilim insanları tehdit ediliyor. Daha yakın zamanda Oyuncu Birce Akalay, müzisyen Gökhan Özoğuz ve komedyen Şahan Gökbakar, gazeteciler Zafer Arapkirli ve Ayşegül Arslan, bilim insanı Esin Davutoğlu Şenol tehdit edildi. Yani sanatçısından gazetecisine ve bilim insanına kadar herkese sosyal medya üzerinden tehditler savruluyor. Bunlar adaletin olduğu bir ülkede, bir hukuk devletinde yaşanmaması gereken olaylar. Yakın tarihimizde de birçoğu ile yüzleşilmeyen katliamlar, aydınlatılmayan cinayetler var. Bu tür travmaların yeniden yaşanmaması için herkes aklıselim davranmalı ve TBMM'de sorumluluk almalıdır diye düşünüyorum."