Chpliler izmir'de toplandı -2

CHPliler İzmir'de toplandı

CHP'nin Ege Bölge Toplantısı, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın başkanlığında gerçekleşti.

Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak CHP örgütlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, CHP genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il ve ilçe yöneticileri, parti meclis üyeleri ve belediye başkanları katıldı. Toplantıdaki konuşmasının başında İstanbul depreminden söz eden Salıcı, deprem toplanma alanlarıyla ilgili tartışmayı hatırlatarak, şunları söyledi

Dün, İstanbul'da aslında bir seri deprem oldu ama onların arasında biri daha şiddetliydi. İstanbul siyasetçisi bir arkadaşınız olarak yaralanan, zarar gören tüm yurttaşlarımıza ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu deprem gerçeği aslında Türkiye'nin her yerinde olabilecek bir şey. Fakat Gölcük Depremi'nden sonra bilim insanları İstanbul'la ilgili uyarılar yaptı. 'Tedbir alın' denildi. 1999 depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde depreme bir bütçe ayrılması gerek. İncelesinler, bazı yılların temsil ve ağırlama giderleri deprem için ayrılan bütçeden daha çok olacak.

'SİYASİ PARTİ MESELESİ DEĞİL, BİR DEMOKRASİ MESELESİ'

Sözlerine 31 Mart ve 23 Haziran'da gerçekleşen seçimler ile sürdüren Salıcı, şunları söyledi

CHP o dönemdeki yöneticileriyle önemli bir hazırlık yürüttü ve başarılı bir sonuç aldı. Ama sonra gördük ki 31 Mart seçimlerinde halkın seçmiş olduğu 11 belediye başkanı iktidarı rahatsız etti. Koskoca şehir, milyonlarca seçmen var. Böyle bir şehrin sonucu oy yokluğu ile sonuçlanır mı 800 binden fazla bir oyla yüzde 54'le Sayın İmamoğlu tekrardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yoksulluktan, yolsuzluktan bahseden AK Parti, sandıktan çıkan iradeyi kabul etmeyen, tekmeleyen bir duruma geldi. Üç belediye başkanını Van'da, Diyarbakır'da ve Mardin'de görevden aldılar, kayyum atadılar. 'Siz bunu niye eleştiriyorsunuz, onlar Halkların Demokratik Partisi'nden' diyorlar. Biz geçmişte de milletin oyuyla seçilmiş bir kişinin tek kişinin kararıyla o makamdan uzaklaştıramayacağını söyledik. İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, birçok ilde belediye başkanlarını görevlerinden istifa ettirdiler, o zaman da bunları eleştirdik. O başkanlar CHP'li değildi. Yetmedi, 'İstanbul'daki seçimin rakamlarını ver' dediler, 'Tekrar edelim' dediler. Bizim sizde olmayan bir vasfımız ve demokrasi anlayışımız var. Eleştirinin içine, eleştirilmesi gereken konu hangi parti ile ilgili diye bakmıyoruz. Ak Parti'nin başına geldiğinde de, HDP'nin başına geldiğinde de eleştiriyoruz. Başkasının başına geldiğinde de eleştireceğiz. Bu bizim için bir demokrasi meselesi, bir siyasi parti meselesi değil.

'TÜRKİYE'DE SİYASİ İKLİM DEĞİŞTİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik kriz ile ilgili açıkladığı öneri paketinden bahseden Salıcı, Genel Başkanımız 'Bu krizden sizin politikalarınızdan çıkmak mümkün değil, bu önerileri uygulayın' dedi. İstemediler. Ekonomi hala krizde, dış politikada sorunlar devam ediyor. Milli eğitimde Pisa sınavları sonucunda sürekli geriye doğru düşüyoruz. Kutuplaştırma, ötekileştirme dili üzerinden giden bir iktidarla karşı karşıyayız. Yargıyı, kendi istedikleri duruma getirmiş durumdalar. Yumurta atıyorsunuz, tutuklama yok, meclisin içinde yumruk atma girişiminde bulunuyorsunuz, yine tutuklama yok. Linç girişiminde bulunuyorsunuz, tutuklama yok. CHP savcının yapması gereken işi kendi içinde bir komisyona veriyor, o saldırıda kimler yer almış ortaya çıkarıyor, savcılığa götürüyor fakat hala hareket yok dedi.

Salıcı, hayatı boyunca CHP'ye oy vermemiş kesimlerden oy aldıklarını belirterek, Hepsinin oyunun gereğini belediye başkanlarımız toplumun tüm kesimlerine hizmet ederek, sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliği göstererek hizmet edecekler. Önümüzde bir seçim süreci daha var, resmi olarak tarihi 2023. Bu seçimlere oy vermeyen yurttaşlarımızı da ikna ederek bu süreçte CHP iktidarını kurmak mümkün. Türkiye'de siyasi iklim değişti, vatandaşlar yapmış olduğumuz önerileri daha can kulağıyla dinler durumda. İttifakımızı kurmak ve mümkünse katılmak isteyenlere kucak açacak bir süreci devam ettirmek gerekiyor diye konuştu.