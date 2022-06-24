Chris Evans, iPhone 6s'ten kurtuluyor! Hangi telefona geçti?

Marvel evrenindeki Captain America ile tanıdığımız Chris Evans, şaşırtıcı şekilde yıllardır telefonunu değiştirmiyordu. 2015 yılında satın aldığı iPhone 6s'i 7 yıldır kullanmakta olan Evans, nihayet macerasını noktaladığını hayranlarına açıkladı. Instagram'da yaptığı paylaşımla bu haberi veren oyuncu, paylaşımla birlikte hangi telefona geçiş yaptığını da gösterdi.

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Chris Evans, iPhone 6s'ten iPhone 13'e geçti

Ünlü oyuncunun, filmlerden milyonlarca dolar kazandığını düşününce bugüne kadar iPhone 6s'e katlanması garip. Bu cihaz, iOS'un son sürümünü destekliyor olsa da yıllar geçtikçe batarya ve performans sorunlarıyla kullanıcıları çileden çıkarmıştı. Yaptığı paylaşımda home butonunu özleyeceğini söyleyen Evans'ın neden telefon değiştirmediği çok açık; alışkanlıklar.

Evans, home butonu özleyeceğini söylese de cihaza dair kaygılarını da belirtmekten çekinmemiş. Telefonu şarj etmek için mücadele verdiğini, pikselleşen fotoğraflarını ve bataryanın yüzde 100'den yüzde 15'e hemen inmesi en çok şikayet ettiği konular olmuş. Çoğu teknoloji kullanıcısının taşımak istemeyeceği bu çileyi, milyonlarca doları olan Chris Evans'ın yaşaması garip. Hal bu ki, geçiş yaptığı iPhone 13'ün fiyatı sadece 999 dolar iken.

Yakın zamanda iPhone 14 ile tanışacak olsak da Evans'ın bunu umursamadığı kesin. Zaten kendisinin yine telefondan beklentisi olmamalı ki Pro modele yönelmek yerine ana modeli almış. Uzun yıllar küçük ekran ve home butonu kullanan birinin iPhone SE seçeneğine yönelmesi daha uygun olabilirdi. Evans'ın neden güncel bir iPhone SE almaktan kaçındığını ne yazık ki bilemiyoruz. Belki de artık alışkanlıkları bırakma vakti gelmiştir.

Instagram'da 16.7 milyon takipçisi olan birinin, iPhone 6s ile sosyal medya kullanımını sürdürmesi de şaşırtıcı. Profilinde genellikle basın tarafından çekilmiş görüntüleri görsek de çekilen bazı özçekimlerin gerçekten de pikselleşmiş olduğunu görüyoruz. Düşük ışık altında çekilen fotoğraflarda bu durum daha da belli oluyor.

Sizin milyonlarca dolarınız olsa iPhone 6s'e yıllarca katlanır mıydınız?