“Chris Froome’u hafife almayın”

Dört kez Tour de France şampiyonu Chris Froome, geçtiğimiz haziran ayında Criterim du Dauphiné yarışının bir etabı öncesi yaptığı antrenmanda düşmüş ve ciddi bir sakatlık geçirmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Britanyalının, ilk başta spora dönüp dönemeyeceğinden dahi şüphe edilmişti. Ancak Froome, iyi bir ameliyat ve iyileşme süreci geçirmiş, sonrasında bisiklet üzerinde antrenmanlara başlamıştı.

Ancak başarılı bisikletçinin hâlâ ne kadar güçlü bir şekilde yarışlara döneceği belirsizliğini koruyor.

Bisiket sporunun en yüksek bütçeli takımlarından Team INEOS’un genel müdürü Dave Brailsford, İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport’a yaptığı açıklamada, gerek 34 yaşındaki bisikletçinin gerekse takımın, Froome’un 2020 Tour’a başlamaya hazır olması için elinden geleni yaptığını söyledi.

“Chris, kazadan sonra inanılması güç bir şekilde sıkı çalıştı. 2020 Tour’a başlamak için, şu ana dek yedi Büyük Tur kazanmasını sağlayan tüm cesaretini ve kararlılığını ortaya koydu.”

“Hiçkimse Froome’u hafife almamalı. Hem Team INEOS hem de Froome, onun 27 Haziran’da Nice’teki Tour startında yer alması adına elinden gelenin en iyisini yapıyor.”

Geçtiğimiz günlerde birkaç kaynaktan yayılan haberlere göre Froome, takımının İtalya’daki antrenman kampını gerekenden iki gün erken terk etti. Bunun üzerine takım antrenörü Dario Cioni, Froome’un Dauphiné’de geçirdiği o korkunç kaza sonrası ne derece kendini topladığı hakkında endişelendi.

Froome ise bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

“Umarım ki işleri yoluna koyabilirim. İyileşmem iyi gidiyor ve perşembe günü (bugün) bir sonraki eğitim kampına gideceğim.”

Team INEOS, 2020 Tour de France’a son yıllarda olduğu gibi bu sene de en güçlü kadrosuyla gidecek. 2018 Tour şampiyonu Geraint Thomas ile 2019 Tour şampiyonu Egan Bernal’in 2020 Tour’da olacağı şimdiden açıklanmış durumda. Froome’un da tamamen iyileşmesi ve eski gücüne kavuşması durumunda Nice’deki “Grand Départ”ta olacağı biliniyor.