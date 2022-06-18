Chris Hemsworth'tan hayranları üzecek Thor açıklaması!

Marvel evreninin sevilen karakterlerinden Thor'un dördüncü filmi Thor: Love and Thunder için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay vizyona girecek filmle ilgili bugüne dek hayranları heyecanlandıran birçok detay ortaya çıktı. Ancak yaşanan son gelişme, serinin sevenlerini fazlasıyla üzecek cinsten. Zira Thor denince akıllara gelen ilk isim olan Chris Hemsworth, Marvel evreninden ayrılabileceğini ima etti.

Chris Hemsworth, Marvel evreninden ayrılacak mı?

Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz'da vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Taika Waititi otururken, oyuncu kadrosunda ise Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson gibi isimler bulunuyor.

Serinin dördüncü filmi için geri sayımın başladığı bu dönemde Chris Hemsworth'tan sevenleri üzecek bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, Wired'a vermiş olduğu demeçte Thor: Love and Thunder'ın kendisinin son Marvel filmi olabileceğini söyledi. Aynı zamanda Taika Waititi'ye de övgülerde bulunan aktör, yönetmen sayesinde artık Thor'a farklı bir açıdan baktığını da dile getirdi.

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Chris Hemsworth, izleyicilerin istemesi ve teklifin de gelmesi durumunda ilerleyen dönemlerde de Thor'un çekicini eline almaya istekli olduğunu ifade etti. Ancak şimdilik kendisinin Marvel Sinematik Evreni'ndeki geleceğinin belirsiz olduğunun da altını çizdi.

Özellikle Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesiyle akıllarda yer edinen Christian Bale'in Tanrı Kasabı lakaplı Gorr karakteriyle seriye dahil olması, hayranları da bir hayli heyecanlandırmıştı. Ailesi ve çocuklarını bir trajedi ile kaybeden Gorr, evrende gezerek tanrıları öldürüyor. Bu seferki hedefi de Thor ve Zeus olacak gibi görünüyor. Ayrıca filmde Zeus da yer alacak ve Russell Crowe tarafından canlandırılacak. Aynı zamanda iki Thor'u da bir arada göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Chris Hemsworth, Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılacak mı? Yoksa devam mı edecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.