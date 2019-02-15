Chris Pratt Homofobik Kilisesini Savundu!
11 dakika önce
Chris Pratt, oyuncu meslektaşı Ellen Page'in, homofobik bir kiliseye üye olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.
Chris Pratt
, oyuncu meslektaşı Ellen Page
'in, homofobik bir kiliseye üye olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:01
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