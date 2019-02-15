Son Dakika Haberleri: Chris Pratt Homofobik Kilisesini Savundu!

Chris Pratt Homofobik Kilisesini Savundu!

11 dakika önce

Chris Pratt, oyuncu meslektaşı Ellen Page'in, homofobik bir kiliseye üye olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.

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Chris Pratt, oyuncu meslektaşı Ellen Page'in, homofobik bir kiliseye üye olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:01 

Ellen Page, Chris Pratt, Magazin
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