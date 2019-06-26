Son Dakika Haberleri: Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger Hawaii'de Balayı Yaptı
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Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger Hawaii'de Balayı Yaptı

23 dakika önce

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, hem ünlü aktörün geçen Cuma günkü doğumgününü kutlamak hem de balaylarını geçirmek için rüyalar adası Hawaii'ye uçtu.

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Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, hem ünlü aktörün geçen Cuma günkü doğumgününü kutlamak hem de balaylarını geçirmek için rüyalar adası Hawaii'ye uçtu.
Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger Hawaii'de Balayı Yaptı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:01 
Chris Pratt, Arnold Schwarzenegger, Magazin
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