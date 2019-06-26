Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger Hawaii'de Balayı Yaptı
23 dakika önce
Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger, hem ünlü aktörün geçen Cuma günkü doğumgününü kutlamak hem de balaylarını geçirmek için rüyalar adası Hawaii'ye uçtu.
Chris Pratt
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:01
ve Katherine Schwarzenegger, hem ünlü aktörün geçen Cuma günkü doğumgününü kutlamak hem de balaylarını geçirmek için rüyalar adası Hawaii'ye uçtu.
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