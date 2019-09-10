Chris Singleton resmen Anadolu Efes'te
1 saat önce
Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.
Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.
Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarını giyen Chris Singleton, geçen sezon İspanyol ekibinde görev aldığı 35 THY Avrupa Ligi maçında 8 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:00
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