Son Dakika Haberleri: Chris Singleton resmen Anadolu Efes'te
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Chris Singleton resmen Anadolu Efes'te

1 saat önce

Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.

Chris Singleton resmen Anadolu Efes'te, System.String[]

Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.


Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarını giyen Chris Singleton, geçen sezon İspanyol ekibinde görev aldığı 35 THY Avrupa Ligi maçında 8 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Lokomotiv Kuban, Panathinaikos, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:00 
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