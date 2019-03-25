Son Dakika Haberleri: Christchurch Katliamı Mağdurlarına Destek

Christchurch Katliamı Mağdurlarına Destek

55 dakika önce

Christchurch katliamından etkilenenlere destek vermek için uluslararası başlatılan iki kitle fonlaması kampanyasına Türkiye'den de 'We are One' teması ile bir yenisi eklendi.

Christchurch Katliamı Mağdurlarına Destek, System.String[]
Christchurch katliamından etkilenenlere destek vermek için uluslararası başlatılan iki kitle fonlaması kampanyasına Türkiye'den de 'We are One' teması ile bir yenisi eklendi.

New Zealand Islamic Information Centre (NZIIC) Aracılığı ile can kaybına uğrayan ailelere ve yaralılara gönderilmek üzere yürütülen kampanya, https://fonbulucu.com platformunda üç gündür yayında.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terörist saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Toplanan tüm fonlar NZIIC - Yeni Zelanda İslami Bilgi Merkezi'ne ulaştırılarak ailelere dağıtımı sağlanacak. Fonun teslim edildiğine dair resmi belgeler destekçiler ile paylaşılacak. Destek tutarı yas tutan ve tedavi gören ailelerin acil ve kısa vadeli ihtiyaçlarına yardımcı olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan fonbulucu.com, hiçbir parasal desteğin insanların sevdiklerini geri getiremeyeceğinin altını çizerek, "Ancak bu destekle onların yanında olduğumuzu vurgulamak ve acılarını bir şekilde azaltmayı umuyoruz. Destek olan kurumsal firmaların logoları isterlerse proje sayfasında yayınlanacaktır" diye belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu Dünya Boks Konseyi, Avni Yıldırım'ın İtirazını Kabul Etti Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Christchurch Katliamı Mağdurlarına Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]