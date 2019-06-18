Son Dakika Haberleri: Christchurch katliamının görüntülerini paylaşan Philip Arps'a 21 ay hapis cezası
Son Dakika Dünya Haber

Christchurch katliamının görüntülerini paylaşan Philip Arps'a 21 ay hapis cezası

45 dakika önce

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı saldırının canlı görüntülerini sosyal medyada paylaşan Philip Arps adlı şahıs 21 ay hapse mahkum edildi. Sanığın camilerden birine daha önce içinde 'domuz kellesi' bulunan bir paketle saldırdığı ortaya çıktı.

Christchurch katliamının görüntülerini paylaşan Philip Arps'a 21 ay hapis cezası, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı saldırının canlı görüntülerini sosyal medyada paylaşan Philip Arps adlı şahıs 21 ay hapse mahkum edildi.

Arps'ın davasına bakan Christchurch Mahkemesi Yargıcı Stephen O'Driscoll, sanığın görüntülerle ilgili 'muhteşem' diye yorum yaptığını ve olayda hayatını kaybedenler için üzüntü duymadığını hatırlattı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:38 
christchurch, mahkum, sosyal medya, yeni zelanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berna Laçin, Binali Yıldırım göndermesiyle sosyal medyada gündem oldu! Melih Gökçek'in Binali Yıldırım gafı dikkatlerden kaçmadı! Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah'tan duygusal babalar günü paylaşımı Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:23:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Christchurch katliamının görüntülerini paylaşan Philip Arps'a 21 ay hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]