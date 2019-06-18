Christchurch katliamının görüntülerini paylaşan Philip Arps'a 21 ay hapis cezası
45 dakika önce
Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı saldırının canlı görüntülerini sosyal medyada paylaşan Philip Arps adlı şahıs 21 ay hapse mahkum edildi. Sanığın camilerden birine daha önce içinde 'domuz kellesi' bulunan bir paketle saldırdığı ortaya çıktı.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:38
'da iki camiye yapılan silahlı saldırının canlı görüntülerini sosyal medyada paylaşan Philip Arps adlı şahıs 21 ay hapse mahkum edildi.
Arps'ın davasına bakan Christchurch Mahkemesi Yargıcı Stephen O'Driscoll, sanığın görüntülerle ilgili 'muhteşem' diye yorum yaptığını ve olayda hayatını kaybedenler için üzüntü duymadığını hatırlattı.
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