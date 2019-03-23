Son Dakika Haberleri: Christchurch Saldırısı: El Nur Cami Yeniden İbadete Açıldı
BBC

Christchurch Saldırısı: El Nur Cami Yeniden İbadete Açıldı

1 saat önce

Yeni Zelanda'da geçen hafta gerçekleşen saldırıda en çok can kaybının yaşandığı yer olan El Nur Cami, olay sonrası ilk kez ibadete açıldı.

Christchurch Saldırısı: El Nur Cami Yeniden İbadete Açıldı, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta gerçekleşen saldırıda en çok can kaybının yaşandığı yer olan El Nur Cami, yeniden ibadete açıldı.

Soruşturmayı yürüten polis tarafından kapatılan camiye, Cumartesi günü küçük grupların girmesine izin verildi.

15 Mart günü Cuma namazı sırasında peş peşe iki camiyi hedef alan saldırılarda toplam 50 kişi hayatını kaybetmişti.

El Nur Cami'ye Cumartesi günü dönenler arasında saldırıda 3 yaşındaki oğlunun kaybeden Aden Diriye de yer aldı.

Diriye, dua sonrası yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Yeniden inşa tamamlanır tamamlanmaz dua için buradayım" dedi.

Dua için yeniden açılan El Nur Cami'nin çevresinde silahlı polislerin önlem aldığı da görüldü.

https://www.youtube.com/watch'v=Rr15hh5JKjU

Sevgi yürüyüşü de düzenlendi

Saldırının gerçekleştiği Christchurch'te Cumartesi günü, 3 bin kişinin katıldığı "sevgi yürüyüşü" isimli bir anma etkinliği de düzenlendi.

Sessizce yürüyen kalabalık barış yanlısı, ırkçılık karşıtı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşü organize eden grupta yer alan 16 yaşındaki Manaia Butler, "Sevgi, bu karanlığı şehiden uzaklaştıracak en güçlü şey" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 11 Nisan'dan itibaren ülke genelinde yarı otomatik silahların ve askeri tipteki tüfeklerin satışının tamamen yasaklanacağını açıkladı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:34 

Polis, Yeni Zelanda, Dünya
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