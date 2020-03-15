Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı - Son Dakika Dünya

Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı

6 saat önce

Geçen yıl 15 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi birinci yıl dönümünde anıldı.

Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı, System.String[]

Geçen yıl 15 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi birinci yıl dönümünde anıldı. Anma törenine Yeni Zelanda yerlileri Maoriler katılarak geleneksel 'Haka dansı' ile destek verdi.

15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin Hagley Park bölgesindeki El Nur Camisi ve Linwood İslam Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında 51 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının kurbanları, bugün düzenlenen törenle anıldı. Yeni Zelanda yerlileri Maoriler, El Nur Camisi önünde geleneksel Haka dansı ile Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstererek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Saldırının kurbanlarının anıldığı törende Maorileri temsilen orada bulunan grup sözcüsü, barış ve dostluğun önemine vurgu yaparak, "Buraya ailemizi bırakıp dostluk ve iyi niyet için Yeni Zelanda'nın her köşesinden acınızı paylaşmaya geldik. Güzellik, kardeşlik ve barış mesajı getirdik. Bizim için inanç ayrımı olmaksızın, herkes değerlidir ve her can kutsaldır. Acı gününüzde sizlerle birlikte olmayı kendimize görev edindik. Göstermiş olduğunuz kardeşlik, kabul ve iyi niyetten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Desteğe gelenleri karşılayan Nur Cami imamı Cemal Fouda ve cami yönetimi tarafından, dostluk için Haka dansı yapan guruba ve diğer ziyaretçiler için camide öyle yemeği düzenlendi.


Yeni Zelanda, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
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