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Christian Eriksen: Ani kalp durmasına ne yol açmış olabilir? - Son Dakika
BBC

Christian Eriksen: Ani kalp durmasına ne yol açmış olabilir?

16.06.2021 08:15
Christian Eriksen: Ani kalp durmasına ne yol açmış olabilir?, System.String[]

Sporcular, kalpleri üzerindeki baskı nedeniyle daha büyük bir risk altında olabilir, ancak uzmanlara göre ani kalp durması her an herkesin başına gelebilecek bir şey.

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası maçında kalbinin durmasından bu yana hastanede çeşitli testlerden geçiriliyor.

Ancak doktorlar Eriksen'in kalbinin neden birden durduğu konusunda hala net değil ve nedeni bulmak öncelikleri.

Kardiyolog ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun uzman kalp hastalıkları komitesinin başkanı Prof. Sanjay Sharma BBC'ye yaptığı açıklamada "29 yaşındaki bir sporcu yaşam mücadelesi verdi. Şimdi gerçekten ne olduğunu bulmamız gerekiyor" dedi.

İngiltere Kalp Vakfı'na (BHF) göre, kalp durmasının en sık görülen nedeni, yaşamı tehdit edecek derecede anormal kamp ritmi.

Diğer nedenler arasında kalp kasının boyutunu, şeklini ve kalınlığını etkileyen ve kalıtımsal olabilen kardiyomiyopati hastalığı kardiyomiyopati, akut miyakardit ya da kalp kası iltihabı yer alıyor.

Prof. Sharma şu anda Eriksen'in kalbindeki tüm küçük yaraları ya da anormallikleri tespit etmek için ileri görüntülemelerden geçirildiğini ve bunların liglerde oynayan futbolculara rutin olarak uygulanan testlerde ortaya çıkmayabileceğini söylüyor.

Bu testler İngiltere'de zorunlu ve 16-25 yaş arasındaki futbolculara her iki yılda bir yapılıyor.

Kalbin işlevleri ve yapısında şüpheli ne varsa bulunmaya çalışılıyor, ancak doktorların tüm çabalarına karşın bu altta yatan sorunların yüzde 100 tespitini garanti etmiyor.

Prof. Sharma "Bu sorunlar ergenlerde ya da 16-25 yaş arasında her zaman kendisini göstermez. 20'li ya da 30'lu yaşların ortalarına kadar görülmeyebilirler" diye konuşuyor.

Bazen bu anormallikler futbolcularda sadece maçların ortasında ortaya çıkabiliyor ya da yakın geçmişte yaşanan, kalbi baskı altına alabilecek bir hastalıkla bağlantılı olabiliyor.

Sorunlar tespit edilebilirse, bazıları tamir ya da tedavi edilebiliyor. Ancak bazıları geri çevrilemez ya da tedavi edilemez oluyor.

Kalp krizi, kalbin vücuda kan pompalamasının aniden durmasıyla oluyor ve beynin oksijensiz kalmasına ve bilincin kaybolup, nefes almanın durmasına yol açıyor.

Ani kalp durması, sıklıkla damarlardaki tıkanma nedeniyle kalbe giden kanın kesilmesiyle gerçekleşen kalp krizinden farklı.

'Nadir olaylar'

Eriksen, ani kalp durması yaşayan tek futbolcu değil. 2012&de bir başka futbolcu Fabrice Muamba sahanın ortasında yığılmış ve kalbi 78 dakika boyunca çalışmamıştı.

Marc-Vivien Foe Kamerun Milli Takımı'nda oynarken 28 yaşında ölmüş, eski İngiliz Milli takımı savunmacısı Ugo Ehiogu da Tottenham'da antrenörlük yaparken, 2017'de 44 yaşında hayatını kaybetmişti.

Crystal Palace'da spor tıbbı bölümünün başı olan Dr. Zafar İkbal "Aşırı idman, sporculardaki riski artırıyor çünkü kalbi daha fazla yoruyor. Büyük ihtimalle bu da bir sorunu tetikliyor. Ancak bunlar çok nadiren görülen olaylar" diyor.

Kalp durması, sadece formda futbolculara değil, her an herkese olabilecek bir şey.

İngiltere'de her hafta 35 yaşının altındaki 12 kişi ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ve yine İngiltere'de hastane dışı ortamlarda her yıl 30 bin ani kalp durması görülüyor ve hepsinin acil şok tedavisi görmesi gerekiyor. Tedavi sonucu her 10 kişiden sadece 1'i hayatta kalıyor.

Futbolcuların kalpleri daha büyük oluyor ve diğer insanlara kıyasla daha etkin çalışıyor. Böylece, sigara tiryakileri ya da kötü beslenen insanlara kıyasla kalp damar hastalıkları ya da damar tıkanması gibi diğer sorunlarda riskleri çok azalıyor.

Ancak susuz kalma, sıcak ya da yakın zamanda geçirilen hastalık nedeniyle kalbe ek yük bindirilirse, bunun olumsuz bir etkisi olabiliyor.

'Her saniye önemli'

Dr. İkbal, Eriksen'e kalp masajı yapılması ve elektroşok cihazının kullanılmasının çok hayati önemde olduğunu vurguluyor.

İkbal, elektroşok cihazlarının bütün ortaokullara konulması gerektiğini belirtiyor ve "Kaybedilen her dakika, hayatta kalma şansını yüzde 10 azaltıyor" diyor.

Kalp masajı, bazı vakalarda kalbi duran bir insanın hayatta kalma şansını iki kat artırabiliyor.

Kalp hastalıkları uzmanı Dr. Sonya Babu-Narayan "Birini kalbi aniden durduğunda her saniye önemli. Kalp masajı yapmayı ne kadar çok kişi bilirse, o kadar çok yaşam kurtulabilir" diye konuşuyor.

Elektroşok cihazları genelde iş yerleri, havaalanları, alışveriş merkezlerinde bulunuyor. Uzmanlar bu cihazları herkesin kullanabileceğini ve yanlış kullanmanın mümkün olmadığını belirtiyor.

Elektroşok cihazları otomatik olarak kalp ritmini değerlendiriyor ve sadece gerekirse şok veriyor.

Christian Eriksen: Ani kalp durmasına ne yol açmış olabilir?
Christian Eriksen: Ani kalp durmasına ne yol açmış olabilir?

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Son Dakika Dünya Christian Eriksen: Ani kalp durmasına ne yol açmış olabilir? - Son Dakika Dünya

BBC

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