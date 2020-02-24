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Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol
12 dakika önce
Tottenham Hotspur'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da Ludogorets karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.
Tottenham Hotspur'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da Ludogorets karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:21
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