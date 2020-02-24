Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol - Son Dakika Spor

Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol

12 dakika önce

Tottenham Hotspur'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da Ludogorets karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.

Tottenham Hotspur'dan Inter'e transfer olan Danimarkalı 10 numara Christian Eriksen Serie A'da Ludogorets karşı oynadığı maçta Inter formasıyla ilk golünü atıyor. Ceza sahası önünde topla buluşan Eriksen düzgün bir vuruşla Ludogorets kalecisini avlıyor.

Christian Eriksen'in Inter'de Attığı İlk Gol

Tottenham Hotspur, İtalya Serie A, Ludogorets, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:21 
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