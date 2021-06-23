Üye Girişi
Christian Eriksen'in kalbine ICD takılırsa futbola veda etmesi gerekir - Son Dakika

Christian Eriksen'in kalbine ICD takılırsa futbola veda etmesi gerekir

23.06.2021 10:08
Christian Eriksen'in kalbine ICD takılırsa futbola veda etmesi gerekir, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e, duran kalbi ortalama 15-20 saniye içerisinde yeniden çalıştıran...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e, duran kalbi ortalama 15-20 saniye içerisinde yeniden çalıştıran ICD kalp pili takılacağını belirterek, "Ani kalp durmalarında elektrik tedavisi yapan ICD kalp pili, içeriden kalbi şoklayarak ritmi normale çeviriyor. Bu cihazı taşıyan kişiler profesyonel spor yapmamalı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumu ve ICD kalp cihazına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, hastada kalp durmasının; damar tıkanıklığı veya geçici kalp kası iltihabı gibi tedavi edilebilir bir nedenden dolayı yaşanması halinde ICD takmaya gerek olmayabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak Danimarkalı futbolcu Eriksen örneğinde olduğu gibi, belirli ve düzeltilebilir bir nedeni yoksa hastaya ICD takılması gerekir. Çünkü bu hastalarda ileride aynı durumun tekrarlanma olasılığı çok yüksektir. ICD, hastaların normal hayatını olumsuz yönde etkilemez. Efor gerektiren sporla uğraşan profesyonel bir sporcu, kariyerine kalp pili ile eskisi gibi devam edemez. Rekabetin olduğu sporlarda kalp ritmi bozukluklarının tekrarlanma oranı yüksek. Kalbe elektroşok vererek yeniden çalışmasını sağlayan cihaz ICD, kalp durmasını engellemez, duran kalbi yeniden çalıştırır. Hayati risk taşıdığı için ICD cihazı ile futbol müsabakalarından uzak durmalı.

EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e, duran kalbi ortalama 15-20 saniye içerisinde yeniden çalıştıran ICD kalp pili takılacak. Ani kalp durmalarında elektrik tedavisi yapan ICD kalp pili, içeriden kalbi şoklayarak ritmi normale çeviriyor. Bu cihazı taşıyan kişiler profesyonel spor yapmamalı. Christian Eriksen'in kalbine ICD takılırsa futbola veda etmesi gerekir."

"ICD cihazlarının yaklaşık 7-10 yıl ömürleri vardır"

Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, ani kalp durması ya da kalp krizini eko, efor testi hatta kalp MR'ına rağmen öngörmenin mümkün olmayabileceğini, egzersiz yapanlarda daha sık görülen ani kalp durmasının, adrenalini yüksek müsabakalarda seyircilerde bile olabileceğini aktardı.

Bu sebeple böyle bir durum yaşandığında öncelikle bir sağlık profesyoneli tarafından müdahale edilmesi ve kalp masajı yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birkaç dakika içinde ise gerektiğinde şok cihazı kullanılmalı. Yoksa beyin ölümü ya da kalıcı bir hasarla sonuçlanıyor. Özellikle uluslararası turnuvalarda bu şok cihazlarının mevcut bulunması gerekiyor. ICD cihazı, gerekli durumlarda kalbi şoklayarak ritmi normale döndüren bir çeşit kalp pilidir. Genellikle sol göğsün ön yüzüne ve derinin altına yerleştirilir. Bu cihaz, acil servislerde kullanılan ve göğüs duvarına konularak şok veren cihazların vücut içerisine yerleştirilen minyatürüdür.

ICD cihazının hangi hastalıklarda kalbe yerleştirilmesi gerektiğine bakarsak, ani kalp durması yaşamış hastalarda, kalp yetersizliği, ölümcül ritim bozuklukları, kalp kası hastalıkları ve doğumsal bazı ritim hastalıklarında ICD takılması gereklidir. ICD cihazlarının yaklaşık 7-10 yıl ömürleri vardır. Kullanılan tedavi sayısı ve türü pillerin ömrünü etkiler. Enerjisi bittiğinde ICD'lerin değiştirilmesi gerekir."

Christian Eriksen, Kalp Krizi, Futbol, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Christian Eriksen'in kalbine ICD takılırsa futbola veda etmesi gerekir - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda 10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı 09:48 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi 09:34 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı 09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar 09:08 Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı 07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı
48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 00:30 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı
10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
09:52 Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı
09:47 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı
09:45 BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı
09:33 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi
09:27 Çin'de görülen ve bir UFO'ya ait olduğu iddia edilen üçgen cisim tartışma yarattı
09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı
09:07 Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı         
09:52
BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı         
09:46
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler gözlerine inanamıyor İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler gözlerine inanamıyor         
09:09
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
08:14
Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı         
07:41
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı         
22:00
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 10:24:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Christian Eriksen'in kalbine ICD takılırsa futbola veda etmesi gerekir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement