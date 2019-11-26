Son Dakika Haberleri: Christian Eriksen'in yeni takımı Inter mi oluyor?
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Christian Eriksen'in yeni takımı Inter mi oluyor?

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Tottenham, Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'i kaybediyor.

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Spor Arena Dış Haber | Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Tottenham, Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'i kaybediyor.


İtalyan basınının haberine göre Inter, Eriksen ile sözleşme şartlarında anlaştı. Buna göre Inter, yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro maaş verecek ve sözleşme 4 yıllık olacak.


Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eriksen, Tottenham ve Inter'in bonservis ücretinde anlaşması halinde Ocak ayında imzayı atabilir. Aksi taktirde Danimarkalı futbolcu, Inter için sezon sonunu bekleyecek.


Eriksen, sezon başında da Tottenham'dan ayrılmak istediğini duyurmuştu...

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Christian Eriksen, Jose Mourinho, Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:48 
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