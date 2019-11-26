Christian Eriksen'in yeni takımı Inter mi oluyor?

Spor Arena Dış Haber | Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Tottenham, Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'i kaybediyor.



İtalyan basınının haberine göre Inter, Eriksen ile sözleşme şartlarında anlaştı. Buna göre Inter, yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro maaş verecek ve sözleşme 4 yıllık olacak.



Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eriksen, Tottenham ve Inter'in bonservis ücretinde anlaşması halinde Ocak ayında imzayı atabilir. Aksi taktirde Danimarkalı futbolcu, Inter için sezon sonunu bekleyecek.



Eriksen, sezon başında da Tottenham'dan ayrılmak istediğini duyurmuştu...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,