Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi

Christian Eriksen'in bilincinin kapanarak yere yığılması Danimarka- Finlandiya maçına damga vurdu. Yıldız futbolcuya bir süre kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan sonra UEFA maçın ertelendiğini açıklamıştı. Fakat sağlık durumu iyiye giden Eriksen'den gelen telefon her şeyi değiştirdi.

MAÇA ÇIKMALARINI İSTEDİ

Eriksen arkadaşlarına ulaşıp maçın oynanmasını istedi. Daha sonra UEFA tarafından alınan kararla maç kaldığı yerden devam etti. Christian Eriksen'in hastaneden takım arkadaşlarıyla bir Facetime görüşmesi yaptığı ve daha iyi hissettiğini söyleyerek bu gece maçı oynamalarını istediği öğrenildi.

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