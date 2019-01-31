Son Dakika Haberleri: Christian Luyindama, İstanbul'da

Christian Luyindama, İstanbul'da

28 dakika önce

- Christian Luyindama, İstanbul'daİSTANBUL - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Belçika'nın Standard Liege ekibinde forma giyen Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama İstanbul'a geldi.

- Christian Luyindama, İstanbul'da

İSTANBUL - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı Belçika'nın Standard Liege ekibinde forma giyen Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama İstanbul'a geldi.
Galatasaray'da transferin son günü hareketli geçiyor. Hücum hattına Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou'yu katan sarı-kırmızılılar, son olarak defansa takviye yaptı. Cimbom, prensip anlaşması yaptığı Christian Luyindama'yu İstanbul'a getirdi. Belçika'nın Brüksel şehrinden gelen ve Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kongolu oyuncuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Taraftalar, başarılı defans oyuncu lehinde tezahüratlarda bulundu. Luyindama, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Standard Liege takımı ile 30 resmi müsabakada görev aldı ve 3 gol kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Galatasaray, Belçika, İstanbul, Spor
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