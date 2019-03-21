Son Dakika Haberleri: Christian Panucci: Kaliteli Oyuncularımız Var

Christian Panucci: Kaliteli Oyuncularımız Var

25 dakika önce

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile kendi sahasında karşılaşacak olan Arnavutluk'ta teknik direktör Christian Panucci, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Christian Panucci: Kaliteli Oyuncularımız Var, System.String[]
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile kendi sahasında karşılaşacak olan Arnavutluk'ta teknik direktör Christian Panucci, basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşkodra kentinde bulunan Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Panucci, iyi bir takımla oynayacaklarını söyleyerek, "Fiziksel ve moral olarak maça hazırız. Türkiye'nin santrforlarının tecrübeli olduğunu biliyorum. Ancak Arnavutluk'un savunması gayet iyi, Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan oyunculardan kurulu sağlam bir defansımız var. Türkiye güçlü bir takım ancak futbolcularımı her maçı kazanmak için hazırlıyorum. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynadığımız takdirde galibiyet alabiliriz. Kaliteli oyuncularımız var, elimizden gelenin en iyisini yapıp profesyonelce oynayacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım potansiyellerinin farkında. Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na kadar katedeceği çok yol var. Türk futbolu çok ilerledi. Cengiz Ünder çok iyi bir oyuncu ancak yarınki karşılaşmada oynayamayacağı için memnunum" dedi.

Arnavutluk Milli Takımı kaptanı Elseid Hysaj ise "Türk santrforların seviyesindeki oyuncularla İtalya'da oynuyorum. Onlara karşı oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arnavutluk Milli Futbol Takımı yarınki karşılaşma öncesi son idmanını da yaptı.

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Antrenman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:40 Kaynak: DHA

Futbol, Türkiye, Avrupa, Arnavutluk, Spor
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