Bilet fiyatı 1 milyon TL'yi aşmıştı! Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini verdi - Son Dakika
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Bilet fiyatı 1 milyon TL'yi aşmıştı! Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini verdi

09.08.2023 11:10

7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop yıldızı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi. Bilet fiyatlarının 1 milyon TL'yi aştığı konserde sanatçıya yoğun ilgi gösterildi.

Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi. Bilet fiyatlarının 1 milyon TL'yi aştığı konser "Regnum Live in Concert" kapsamında yapılırken binlerce kişi, şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

LOCA FİYATI 1 MİLYON 40 BİN TL

Belek'te sahne alan sanatçının dev konserini ayakta izlemek isteyenler için bilet fiyatı 450 Euro (13 bin 387 TL) olarak belirlenirken loca fiyatı ise 35 bin Euro (1 milyon 40 bin 977 TL) idi. Ses ve görsel sunumlarıyla birlikte şarkılarını seslendiren Aguilera, "Stripped" ve "Dirrty" adlı hit parçalarıyla konserine başladı ve sanatçıya sahnede 8 dansçı ve 3 vokalist eşlik etti.

Bilet fiyatı 1 milyon TL'yi bulmuştu! Türkiye'deki ilk konserini veren Christina Aguilera'ya yoğun ilgi

"SİZLERLE GÖZ GÖZE BULUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Genie in a bottle", "What a girl wants" şarkılarını da söyleyen Christina Aguilera, sahnede "Uzun bir süreden bu yana kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Aguilera, ayrıca "Unutmayın tek bir hayatımız var, bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz" diyerek "Feel this moment" şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Christina Aguilera Türkiye'deki İlk Konserini Antalya'da Verdi

SEVİLEN ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Konserde ayrıca Aguilera, "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin, hayata sıkı sıkıya bağlanın, sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir" ifadesini kullanarak "Say something" şarkısını vokalisti ile beraber seslendirdi. "Sizi seviyorum" cümlesiyle kapanışı "Fighter" ve "Let there be love" parçalarıyla yapan Aguilera'ı konserde izlemeye gelenler arasında sanat dünyasından birçok isim de yer aldı.
Regnum Carya'da 21 Ağustos'ta da BRIT ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell konser verecek.

Christina Aguilera Türkiye'deki İlk Konserini Antalya'da Verdi
Christina Aguilera Türkiye'deki İlk Konserini Antalya'da Verdi
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bilet fiyatı 1 milyon TL'yi aşmıştı! Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilet fiyatı 1 milyon TL'yi aşmıştı! Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini verdi - Son Dakika
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