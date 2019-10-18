Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi cevap!

Spor Arena Dış Haber | Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, ülkesinde futbolcularımızın yaptığı asker selamı için yapılan eleştiriler hakkında konuştu.



Almanya'nın Sport1 televizyonuna konuşan Daum, asker selamını gazetelerine 'skandal' diye veren Almanlara tokat gibi bir cevap verdi...



"TÜRKİYE'DE ASKER..."



Daum, "Türkiye'de 3 kulüpte çalıştım. Türk ordusunun ülkede büyük bir saygınlığı var. Orada yüzlerce oyuncu ile çalıştım ve defalarca futbolcuların asker selamı verdiğine şahit oldum. Ancak hiçbir zaman bu kadar olay olmadı. Türk ordusu, Türkiye'de büyük bir önceliğe sahiptir. Türkiye'de asker, Almanya'daki polis gibi bir şeydir. Askerler, arkadaşınızdır, yardımcınızdır." sözlerini kullandı.



