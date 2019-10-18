Son Dakika Haberleri: Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi cevap!
Son Dakika Spor Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi cevap!

Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi cevap!

2 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, ülkesinde futbolcularımızın yaptığı asker selamı için yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

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Spor Arena Dış Haber | Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, ülkesinde futbolcularımızın yaptığı asker selamı için yapılan eleştiriler hakkında konuştu.


Almanya'nın Sport1 televizyonuna konuşan Daum, asker selamını gazetelerine 'skandal' diye veren Almanlara tokat gibi bir cevap verdi...


"TÜRKİYE'DE ASKER..."


Daum, "Türkiye'de 3 kulüpte çalıştım. Türk ordusunun ülkede büyük bir saygınlığı var. Orada yüzlerce oyuncu ile çalıştım ve defalarca futbolcuların asker selamı verdiğine şahit oldum. Ancak hiçbir zaman bu kadar olay olmadı. Türk ordusu, Türkiye'de büyük bir önceliğe sahiptir. Türkiye'de asker, Almanya'daki polis gibi bir şeydir. Askerler, arkadaşınızdır, yardımcınızdır." sözlerini kullandı.


Christoph Daum, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:27 
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