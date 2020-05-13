Christoph Daum'dan corona virüs ve Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Christoph Daum'dan corona virüs ve Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika Spor

Christoph Daum'dan corona virüs ve Fenerbahçe açıklaması

6 saat önce

İşte Alman teknik adamın Bild gazetesine yaptığı açıklamalar.

Christoph Daum'dan corona virüs ve Fenerbahçe açıklaması, System.String[]

İşte Alman teknik adamın Bild gazetesine yaptığı açıklamalar...


"BUNDESLIGA ÇOK SAYIDA İNSAN İÇİN ÖNEMLİ"


Bundesliga'nın sahada sonuçlandırılması gerekiyor. Masada değil... Bundesliga, çok sayıda insan için önemlidir. Psikososyal yönü küçümsenemez. Bundesliga, halkın psikolojik durumuna çok iyi gelecek. Hiçbir oyuncu veya taraftar, seyircisiz bir maçı istemez. Bu kesin. Ama yine de insanlar corona virüs salgınına ilişkin sayılar yerine takımların sonuçları ve hedefleri hakkında konuşabilecekleri için mutlu olacaklar. Yine eğlenceli konuları olacak.



"FENERBAHÇE'DEYKEN SEYİRCİSİZ MAÇI KAYBETMİŞTİK"


Oyunları sadece TV'de izleyebilsek bile futbol birçok insana destek verecek. Futbolun yarattığı duyguların bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de enfeksiyonlara karşı sizi daha dayanıklı kılar. Seyircisiz maçların sonuçları tam anlamıyla tahmin edilemez. Fenerbahçe'deyken Kasımpaşa'ya karşı seyircisiz oynadığımız bir iç saha maçı hatırlıyorum. Normal şartlarda kazanırdık ama boş staydumda hiçbir şey yapamayarak kaybettik.


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:17 

YORUMLAR

Son Dakika

Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım         
23:29
Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı         
23:11
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:05
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak         
22:58
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi         
22:47
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı         
22:32
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı         
22:28
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı         
22:23
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı         
22:17
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım         
21:46
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor         
21:45
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu         
21:10
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu         
21:08
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak         
20:56
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı         
20:11
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı         
19:58
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler         
19:46
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü         
19:41
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 23:35:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Christoph Daum'dan corona virüs ve Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]