Christoph Daum'dan corona virüs ve Fenerbahçe açıklaması

İşte Alman teknik adamın Bild gazetesine yaptığı açıklamalar...



"BUNDESLIGA ÇOK SAYIDA İNSAN İÇİN ÖNEMLİ"



Bundesliga'nın sahada sonuçlandırılması gerekiyor. Masada değil... Bundesliga, çok sayıda insan için önemlidir. Psikososyal yönü küçümsenemez. Bundesliga, halkın psikolojik durumuna çok iyi gelecek. Hiçbir oyuncu veya taraftar, seyircisiz bir maçı istemez. Bu kesin. Ama yine de insanlar corona virüs salgınına ilişkin sayılar yerine takımların sonuçları ve hedefleri hakkında konuşabilecekleri için mutlu olacaklar. Yine eğlenceli konuları olacak.









"FENERBAHÇE'DEYKEN SEYİRCİSİZ MAÇI KAYBETMİŞTİK"



Oyunları sadece TV'de izleyebilsek bile futbol birçok insana destek verecek. Futbolun yarattığı duyguların bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de enfeksiyonlara karşı sizi daha dayanıklı kılar. Seyircisiz maçların sonuçları tam anlamıyla tahmin edilemez. Fenerbahçe'deyken Kasımpaşa'ya karşı seyircisiz oynadığımız bir iç saha maçı hatırlıyorum. Normal şartlarda kazanırdık ama boş staydumda hiçbir şey yapamayarak kaybettik.



