Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması

Spor Arena Dış Haberler | Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, Türkiye hakkında konuştu.



Almanya'nın Bild gazetesine röportaj veren Daum, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Kruse hakkında görüşlerini paylaşı.



"BAKIN SİZDEN BİRİSİYİM DİYOR"



Daum, Alman futbolcu hakkında "Kruse, bir teknik direktörün isteyeceği tarz bir oyuncu. Doğru bir karakteri var ve takımı için her şeyi yapar. İki hafta önce Türkiye Milli marşını okudu. Bunu yaparak taraftarlara 'Bakın, ben de sizden birisiyim' mesajı verdi. Milli marşı okuması çok önemliydi. Ayrıca Türkiye'yi benimsediğini gösterir. Bir yabancı oyuncu, böyle bir şey yapıyorsa sizden biriyim mesajı veriyor demektir." diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE SABIR YOK"



Türkiye'deki teknik direktörlerin durumu hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de teknik direktörlere sabır gösterilmez. Onlardan hemen bir şey bekliyorlar. Anında takımı uçuracaklarını düşünüyorlar. Sabır göstermeyip kısa sürede gönderiyorlar. O yüzden Türkiye'de genç futbolcuları oynatmak teknik direktörler için çok zor oluyor." dedi.



