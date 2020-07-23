Christophe Galtier: "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz" - Son Dakika

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini açıkladı.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere. Fransız temsilcisi, Beşiktaş'ın ve milli takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz ile ilgileniyor. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier de bu ilgiyi doğruladı. Düzenlediği basın toplantısında Burak ile ilgili soruya Galtier, "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile bu sezon 26 resmi maçta görev aldı ve 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

(İHA)